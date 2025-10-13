Nemecko malo trénovať ruských vojakov: Plán za približne miliardu eur zahŕňal 8 výcvikových centier vrátane vybavenia

Foto: SITA

Michaela Olexová
SITA
Nemecká vláda privítala myšlienku vojenskej spolupráce s Moskvou.

Pred začiatkom ruskej agresie proti Ukrajine malo Nemecko v úmysle pomôcť Kremľu s vytvorením ôsmich moderných vojenských výcvikových centier na ruskom území. Ako referuje web The Telegraph, uvádza sa to v knihe „Zlyhanie – vyšetrovanie dejín nemeckej politiky voči Rusku“.

Plán, dohodnutý počas pôsobenia Angely Merkelovej ako kancelárky, sa odhadoval na približne miliardu eur.

Osem výcvikových stredísk pre Rusov

Podľa neho mal nemecký Bundeswehr cvičiť ruskú armádu na základe vlastných bojových skúseností. Projekt zahŕňal výstavbu ôsmich výcvikových stredísk s najmodernejším vybavením – laserovými zbraňami, systémami simulácie boja, prednáškovými sálami a elektronickými senzormi.

Ilustračná foto: SITA/AP

Mali byť vytvorené podľa vzoru nemeckého výcvikového strediska neďaleko Magdeburgu. Na projekt mala dohliadať obranná spoločnosť Rheinmetall, ktorá mala dodať technológie a zariadenia.

Ako poznamenávajú autori knihy, nemecká vláda privítala myšlienku vojenskej spolupráce s Moskvou, a to aj napriek zjavnému zintenzívneniu agresívnej politiky Kremľa. Plán sa nepodarilo zrealizovať, keďže po anexii Krymu v roku 2014 bola spolupráca obmedzená. Bolo to dôsledkom uvedomenia si, že Rusko sa neusiluje o partnerské vzťahy, ale pripravuje sa na vojenskú expanziu.

