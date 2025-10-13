Do Ruska nás neťahajte: Výzva Smer Západ posiela Ficovi jasný odkaz. Ich petíciu viete podpísať aj vy

Foto: TASR/AP / reprofoto, Facebook.com (Smer Západ)

Michaela Olexová
SITA
Podľa iniciátora výzvy je apel na Fica len prvým krokom, po ktorom budú nasledovať ďalšie.

Zverejnenie obsahu rozhovorov s Vladimirom Putinom, rýchle odstrihnutie sa od ruských energií či skoncovanie so slovnými útokmi na Ukrajinu a predstaviteľov EÚ a NATO. To sú len niektoré z bodov výzvy Smer Západ, ktorou osobnosti verejného života a aktivisti apelujú na premiéra Roberta Fica, aby Slovensko nezaťahoval do sféry vplyvu Putinovho Ruska.

„Sme občania Slovenskej republiky, ktorí nesúhlasia s pokusmi o odkláňanie našej krajiny na východ, do sféry vplyvu Putinovho Ruska, a sme pripravení proti týmto tendenciám bojovať akýmikoľvek dostupnými zákonnými prostriedkami. Vyzývame všetky odvážne Slovenky a Slovákov, aby sa zapojili do boja za zachovanie prozápadného smerovania Slovenska,“ píše sa vo výzve, ktorú už tento štvrtok o 13:30 predstavia na bratislavskom Hodžovom námestí a následne odnesú na Úrad vlády.

Vášáryová, Kušnírová, Mesežnikov, Drábik aj Benčík

Medzi signatármi a spoluautormi výzvy sú okrem iných aj bývalá veľvyslankyňa v Rakúsku a Poľsku Magda Vášáryová, bývalý predseda zahraničného výboru Národnej rady SR František Šebej, prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov, historik Jakub Drábik či bloger a aktivista Ján Benčík.

„To, kam ako krajina pod vedením Fica a mafie smerujeme, ma veľmi znepokojuje. Súcitím s ukrajinským ľudom a považujem za neprípustné, aby táto agresia ďalej pokračovala,“ hovorí Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny a ďalšia zo signatárok výzvy. „Nesúhlasili by s tým ani moje deti, Martinka a Janko. Fico už dávno patrí na smetisko dejín a nie do vlády,“ dodala.

Podľa iniciátora výzvy – hudobného dramaturga Tomáša Taubera – je apel na Fica len prvým krokom, po ktorom budú nasledovať ďalšie.

„Nezastavia nás žiadne vzletné reči o politike na štyri svetové strany a nezastaví nás ani prípadné odignorovanie tejto výzvy vládnymi predstaviteľmi. Jedinou hranicou je pre nás to, že naše aktivity budú prebiehať vždy v súlade so zákonom. V žiadnom prípade si ale nenecháme ukradnúť krajinu Putinovou imperialistickou diktatúrou a jej domácimi prisluhovačmi,“ hovorí Tauber.

Občania sa môžu pridať k výzve prostredníctvom online petície

Výzva Smer Západ apeluje aj na predstaviteľov koaličných strán a ich podporovateľov, aby prestali medzi občanmi vyvolávať iracionálne obavy a negatívne emócie voči Západu, Ukrajine či ukrajinským utečenkyniam žijúcim na Slovensku.

Foto: TASR/AP

„Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby prestal útočiť na čelných predstaviteľov EÚ, NATO a ich členských krajín. Spolupráca s našimi západnými partnermi je pre Slovensko vecou bezpečnostného a ekonomického prežitia,“ píše sa vo výzve. Signatári sa obracajú aj na tých politikov vládnych strán, ktorí sami seba označujú za prozápadných, aby sa začali otvorene ozývať proti proruským vyhláseniam a činom premiéra a ďalších vládnych predstaviteľov.

K výzve sa môžu pridávať občania prostredníctvom petície, ktorá je od pondelka zavesená na peticie.com a na sociálnych sieťach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Situácia v mestách na Slovensku sa zhoršuje: Obyvatelia sa necítia bezpečne, kriminalita rastie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac