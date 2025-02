Nela Pocisková si po toľkej kritike konečne užíva úspech. Diváci majú jasno v tom, čomu by sa mala venovať

Talentovaná umelkyňa sa momentálne venuje dvom profesným oblastiam, ktoré naozaj miluje. Očividne sa nedokáže ani jednej z nich vzdať, keďže každá má niečo do seba. A hoci sa prezentovala hlavne ako herečka a účinkovala v mnohých úspešných projektoch, dnes ju často vídať aj na pódiách. Spev bol odjakživa jej vášňou, preto sa rozhodla, že sa mu bude venovať naplno a vydá album. Podarilo sa, aj keď reakcie ľudí neboli vždy také, aké očakávala.

Dvojnásobná mamička Nela Pocisková venuje popri rodičovských povinnostiach svoju pozornosť príjemnej činnosti, ktorou je pre ňu spievanie. Hodiny strávené v štúdiu sa vyplatili, odniesla si odtiaľ album s názvom Cesta, ktorý uzrel svetlo sveta minulý rok, pričom postupne svojim fanúšikom odkrýva nové skladby, ku ktorým nakrútila videoklipy. Jej priaznivci nemajú núdzu o prekvapenia a novinky, ktoré im Nela priniesla na zlatom podnose.

Umelkyňa neraz spomínala fakt, že sa snaží byť vo všetkom stopercentná. Chce byť perfektnou mamou, vynikajúcou herečkou a speváčkou. Pracuje ostošesť a možno povedať, že je vždy maximálne zodpovedná a spoľahlivá. Každého umelca poháňajú vpred pozitívne odozvy od divákov a fanúšikov. Nič nedokáže potešiť viac, ako keď ho vychvália do nebies. A hoci si Nela vypočula mnoho pochvál na svoju adresu, párkrát aj ona spravila krok vedľa. Aspoň podľa reakcií od ľudí.

Nazvali ju slabou speváčkou

Najprv prišla rana pod pás v novembri 2024, keď Nele mnohí uštedrili poriadnu dávku kritiky za song „Dnes je to o mne“, ktorý predviedla v novom šate. Zaspievala ho v špeciálnom prevedení Expres Live v Rádiu Expres. V ľuďoch spustil negatívne komentáre, ktoré zverejnili aj na sociálnej sieti. Zazneli rôzne slová, niektorí naznačili, že je „herečkou, ktorá sa chce iba hrať na speváčku“, ďalší komentujúci „nechápal, prečo ju tak strašne ospevujú, ide o protekciu,” a jedna žena napísala, že to nemôže počúvať, vraj je to v jej podaní veľmi „uvrešťané“.

Dlhú dobu bola Nela zvyknutá na pozitívne odozvy, a to až dovtedy, kým nenaspievala spomínanú akustickú verziu piesne. Nešlo však o jediné hejty. Pred pár dňami umelkyňa opäť precenila svoje spevácke schopnosti. A aj keď má zlato v hrdle, nestačilo to na naspievanie legendárneho hitu od Céline Dion „My Heart Will Go On“ pri príležitosti otvorenia výstavy Titanic. Snažila sa dať zo seba maximum, a tiež skladbu precítila, no napriek tomu sa to minulo účinku. Ľudia ju po zverejnení videa, ktoré ukázal Plus Jeden Deň, označili na sociálnej sieti za slabú speváčku, pričom tiež zaznelo, že „spieva ako neúspešný súťažiaci v nejakej talentovej súťaži amatérov.“

Tak ako v prvom prípade, aj v tom druhom, bol pre mnohých prespievaný hit v jej podaní nepočúvateľný. Do očí však udrel hlavne jeden komentár, v ktorom žena písala, že Nela nevie ani vysloviť slová po anglicky, a že ide o trapas storočia. Speváčka ukázala, že si na svoje plecia naložila viac, než dokázala uniesť.

Záchrana v podobe spolupráce s raperom