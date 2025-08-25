Nekupujú sladkosti a nejedia mäso: Slováci sa podelili o triky, ako dokážu ušetriť na jedle, niektoré rady vás prekvapia

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Má vôbec zmysel snažiť sa šetriť na jedle?

Slováci siahajú čoraz hlbšie do peňaženiek. Človek má neraz v potravinách pocit, že nakúpil len pár drobností, no odchádza o niekoľko desiatok eur ľahší. Slováci prezradili, ako sa snažia šetriť, pokiaľ ide o jedlo.

Podľa niektorých sa na jedle šetriť nedá

Viacerí sa vyjadrili, že na jedle sa jednoducho šetriť nedá. Neveria, že človeku akokoľvek pomôže varenie lacných jedál, ktoré však majú nízku výživovú hodnotu. Ohrozovať svoje zdravie nekvalitným varením a lacnými, no menej kvalitnými potravinami, za to vraj jednoducho nestojí. To, čo človek ušetrí na potravinách, vraj potom aj tak minie u lekára.

Foto: Pexels

Ďalší radia nekupovať to, čo človek naozaj nepotrebuje, napríklad sladkosti, sladené nápoje, čipsy či iné podobné drobnosti. Namiesto kupovania sladkostí si ľudia napríklad pečú doma koláče zo sezónneho ovocia alebo si urobia palacinky.

Oplatí sa nakupovať do zásoby?

Ľudia tiež radia snažiť sa kupovať trvanlivé potraviny, ako napríklad ryžu či olej, vopred do zásoby, keď sú práve v zľave. Iným sa to ale nepozdáva a myslia si, že kupovať toho veľa vopred nemá význam a ani tým človek neušetrí. Ideálne je tiež snažiť sa čo najmenej plytvať potravinami.

Foto: Pexels

Niektorí nekupujú novinky, na ktoré natrafia, len preto, aby ich zo zvedavosti ochutnali. Iní sa usilujú každú potravinu využiť čo najviac, napríklad, z kuraťa sa dá urobiť aj polievka, aj rizoto. Čo ľudia nespotrebujú v dohľadnej dobe, odkladajú do mrazničky na neskôr. Niektorí pravidelne listujú v letákoch a varia podľa toho, čo práve vedia kúpiť v zľave. Slováci tiež radia kupovať čo najmenej polotovarov a kupovať viac základných potravín, no kvalitnejších.

Vraj stačí jesť menej

Do reštaurácie ľudia vraj vyrazia len raz za čas, variť si doma sa údajne oplatí viac. Niektorí šetria tak, že nejedia mäso. Iní stavili na objednávanie potravín online. Takto ich menej láka kupovať to, čo vskutku nepotrebujú, ak sa neprechádzajú medzi regálmi, ale nakúpia len to nevyhnutné cez internet a nechajú si to doručiť domov.

Foto: Pexels

Samozrejmosťou by vraj malo byť plánovanie vopred. Ak si človek urobí zoznam toho, čo chce nasledujúci týždeň variť, presne vie, čo potrebuje nakúpiť. Ďalší dodávajú, že čo môžu, si vyrobia doma, či už sirupy, džemy alebo jogurty. Iní sa snažia naplno využívať všetko, čo núka ich záhrada. Zo zeleniny a ovocia, ktoré sú práve v sezóne, si do mrazničky pripravujú dobroty aj na zimu. Podľa niektorých je ale riešenie jednoduché – vraj treba menej jesť.

