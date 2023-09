„Nedá sa na to pozerať,“ varujú ľudia: Nechutné video ukazuje, čo by sa stalo človeku, keby spadol do mlynčeka na mäso

Ak patríte medzi tých, ktorí sa radi zamýšľajú nad zvláštnymi otázkami, máme tu pre vás jednu: Čo by sa stalo s ľudským telom, keby padlo do mlynčeka na mäso? Portál UNILAD upozornil na zaujímavosti z kanála @Atomicmarvel, ktorý vytvoril animáciu toho, ako by to mohlo vyzerať.

Ak ste niekedy videli mlynček na mäso pri práci, pravdepodobne si viete vybaviť ten charakteristický vrzgot, ktorý vydáva. Kým pre niekoho nejde o nič zvláštne, ďalším môže byť pohľad na tento proces veľmi nepríjemný. A nech to znie akokoľvek bizarne, autor tejto animácie sa skutočne zamyslel nad tým, čo by sa stalo s človekom, keby sa do takéhoto mlynčeka dostal.

Zamotal sa do špirály

Animácia ukazuje proces, ktorý prebieha identicky, ako môžeme pozorovať pri kuse mäsa. Najprv doň padne väčší kus, a keď začne mlieť, produkt vyjde von jeho prednou stranou.

Zachádza ešte ďalej a ilustruje, čo by sa mohlo diať vo vnútri mlynčeka počas tohto procesu. Ľudské telo sa v ňom popretkáva špirálou, drví, až napokon úplne „zmizne“.

Podľa ľudí je video strašidelné

Video videlo už takmer 700-tisíc ľudí a mnohí sa zdôverili so svojimi pocitmi v komentároch. „Neviem si ani predstaviť, ako by to bolelo,“ podotkol niekto. „Myslím, že by to bolo veľmi bolestivé,“ zamyslel sa ďalší divák.

„Je to veľmi strašidelné, skoro sa na to nedá ani pozerať, ale práve preto je táto simuláciu úspešná,“ zhodnotil ďalší. Viacerí ľudia vyjadrili poklonu autorovi kanála a povzbudili ho do ďalšej tvorby.