Letuška Bibiána spravila pohovor pre Emirates: Zadarmo máme apartmán v Dubaji, mám za sebou prvý let

Červený klobúčik so závojom, rúž a béžový kostým patria medzi najikonickejšie prvky uniformy Emirates. Po novom si ju oblieka aj Slovenka Bibiána Paršová, ktorá len nedávno úspešne absolvovala pohovor na pozíciu letušky tejto leteckej spoločnosti a na TikToku sa zdôverila s tým, ako to prebiehalo. Cestovanie jej však už predtým bolo blízke a na sociálnych sieťach sa delila so svojimi hackmi, ako na to lacno alebo so zaujímavosťami o tom, ako vyzerá sólo cestovanie.

V rozhovore sa dozviete aj: ako sa dá podľa Bibiány cestovať za málo peňazí;

aké najlacnejšie ubytovanie sa jej podarilo zohnať;

ktoré krajiny navštívila sama;

prečo sa chcela stať letuškou Emirates;

ako prebiehal pohovor;

čo všetko jej letecká spoločnosť zabezpečuje.

Na sociálnych sieťach ste zaujali množstvo ľudí, okrem iného aj prinášaním tipov na to, ako si užiť cestovanie lacno. Akými „pravidlami“ sa pri plánovaní výletov riadite vy a osvedčili sa vám?

Väčšinou som sa snažila navštíviť destinácie, do ktorých boli lacné letenky. Keď cestujem sama, ostávam v hosteloch a veľakrát si tam pripravujem aj raňajky alebo večeru, takto dokážem ušetriť veľa peňazí. Takisto využívam miestnu verejnú dopravu namiesto taxíkov.

Aké krajiny sa vám podarilo precestovať za rozumné sumy a ktoré možno vaše okolie aj prekvapili?

Irán je v tomto môj favorit. Dva týždne cestovania po krajine ma vyšli okolo 400 eur aj s letenkami a vízami. Nie je to úplne obľúbená destinácia Slovákov, ale určite ju odporúčam, lebo stojí za to. Samozrejme, treba byť opatrný a necestovať, pokiaľ sú tam v danom momente nepokoje.

Vyskúšali ste aj ubytovanie v hosteloch, ktorému sa mnoho ľudí vyhýba. V akom najlacnejšom a najoriginálnejšom ste bývali?

Najlacnejšie ma vyšiel hostel v Iráne, kde som bola s kamarátmi. Bolo to približne 6 eur na noc. A najoriginálnejší bol v meste Porto — nachádzal sa priamo vo vlakovej stanici, na prekvapenie tam nebol vôbec hluk.

Z vašich skúseností, aké sú najväčšie pozitíva bývania v hosteloch?

Najväčším pozitívom je, samozrejme, cena, nebudeme si klamať. Zároveň sú to ale ľudia, ktorých tam spoznáte. Cestovatelia z celého sveta milujúci dobrodružstvo a sú naozaj za každú srandu. Nie je to ale pre každého, no odporúčam vyskúšať hlavne mladým.

Vyskúšali ste aj sólo cestovanie. Aké miesta ste navštívili a čo vás na tomto spôsobe cestovania najviac lákalo? Čo sa vám na ňom najviac páči?

Sólo som navštívila Španielsko, Portugalsko, Jordánsko a Maďarsko. Pár rokov dozadu som si nevedela predstaviť ani ísť sama na obed a nieto ešte cestovať. Zozačiatku to preto bola pre mňa výzva. Bála som sa, že sa na mňa budú ľudia divne pozerať, že nemám s kým cestovať. No bolo to naopak.

Chcela som sa naučiť byť sama so sebou, cítiť sa komfortne a nemať pocit, že mi niečo chýba. Nakoniec som si to zaľúbila a teraz to rada striedam — po výletoch s kamarátmi si dám niečo sólo, vyhovuje mi to. Človek sa o sebe veľa naučí. A verím tomu, že pokiaľ nedokáže byť niekto šťastný sám so sebou, tak nikdy nebude šťastný s niekým iným.

Máte nejaké pravidlá, ktorými sa v takýchto prípadoch riadite, aby ste sa vyhli prípadným negatívnym skúsenostiam?

Verím svojej intuícii a neberiem veci príliš vážne. Ja si aj z negatívnej situácie dokážem spraviť veľakrát srandu, no vždy to boli len maličkosti. Zatiaľ som nemala nejaký veľmi negatívny zážitok.

V jednom rozhovore ste spomínali, že peniaze najčastejšie investujete práve do cestovania, pretože sa vám tak vrátia. Čo pre vás znamená cestovanie a ako obohacuje váš život?

Cestovanie je veľkou súčasťou môjho života už odmalička. Ako dieťa som sa hrávala s plyšákmi, ktorých som poukladala na stoličky a tvárila som sa, že letíme lietadlom niekam na výlet. Nikdy predtým som v lietadle ani nesedela.

Vždy ma to ťahalo, ale nedokážem povedať, prečo. Je to taký ten vnútorný hlas, ktorý mi hovorí, že mám vidieť svet. Dáva mi to veľa, otvorilo mi to oči a zbúralo všetky predsudky, ktoré som kedy mala. Stretla som skvelých ľudí a naučila sa o svete viac vecí ako v škole.

Stretli ste sa niekedy s nejakými predsudkami či mylnými predstavami okolia alebo ľudí na internete spojenými s vami a cestovaním?

Ešte počas môjho predošlého zamestnania si ľudia mysleli, že mi moje cesty niekto platí alebo sa cestovaním živím. Nebola to pravda. No nezverejňovala som z práce na Instagram nič, tak ma to ani veľmi neprekvapovalo.

Nedávno ste sa zdôverili na TikToku, že ste absolvovali úspešný pohovor na prácu letušky. Prečo ste sa rozhodli stať sa letuškou? A prečo práve prestížna spoločnosť Emirates?