Nechutná čierna vec na konci banána je niečo iné, než si myslíte: Ľudia netušia, prečo to tam je

O banánoch sa viedlo už množstvo diskusií a ľudia sa pravdepodobne nikdy jednoznačne nezhodnú na tom, z ktorej strany ho šúpať. Možno neveríte, ale niektorí ich dokonca najprv pokrájajú. Ďalšou diskutabilnou vecou je tá tmavá a tvrdá maličkosť, ktorú má na svojom konci. Ako vysvetľuje IFLScience, kolujú o nej mýty a ľudia v skutočnosti netušia, čo to je.

Možno to poznáte. Očistíte si banán a na jeho konci ostane niečo malé, čo nemáte chuť zjesť. Možno tak napriek tomu urobíte, alebo to odhodíte spolu so šupkou do koša. Ak ste si doteraz mysleli, že je to semienko, ste ďaleko od pravdy.

Je to niečo iné

Semená sú v skutočnosti ukryté v banáne v tej časti, na ktorej si pochutnávame. Ak by ste ho rozkrojili pozdĺžne, možno by ste ich uvideli. Portál zameraný na vedu však dodáva, že v obchodoch sa väčšinou objavuje odroda Cavendish, ktorá semená neprodukuje. Čo je teda tá čierna vec na konci?

Fascinujúci rast banánov

Ide o pozostatok kvetu, z ktorého banán vyrástol. V skutočnosti je proces rastu banánov veľmi fascinujúci a možno ste o tom ani netušili. Tvrdá stopka je ich spodnou časťou a ak patríte medzi ľudí, ktorí si ho načínajú z tohto konca, čierna maličkosť bude na vás čakať až na opačnej strane.

Nemusíte sa však ničoho obávať, táto časť banánu je jedlá, takže vám nič nehrozí. Je ale úplne pochopiteľné, ak ju nemáte radi a radšej ju vyhadzujete.