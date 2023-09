Pasažier lietadla mal silnú hnačku, až sa kabínou začal šíriť zápach. Koluje strašné video, pilot musel stroj otočiť

Cestovanie lietadlom môže znepríjemniť množstvo faktorov. No to, čo sa odohralo na palube letu z Atlanty do Barcelony, by nechcel zažiť nikto. Ako informuje Vice, jedného z pasažierov postihli také tráviace ťažkosti, až sa muselo lietadlo otočiť a vrátiť späť. Prečo? Aby bolo poupratované.

Cestujúci lietadlom leteckej spoločnosti Delta zažili pred niekoľkými dňami veľmi nepríjemné chvíle. No predovšetkým jeden, ktorého trápila taká hnačka, že sa lietadlo muselo vrátiť späť do Atlanty. A asi sa zhodneme na tom, že toto by nechcel zažiť nikto z nás, pretože sám sa nielenže musel cítiť kvôli situácii nepríjemne, ešte ho trápilo aj zdravie.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴

The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1

