Nečakaný „narušiteľ“ na olympiáde: Československý vlčiak sa stal hviezdou dňa, dokonca dobehol do cieľa

Foto: Profimedia/TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Do pretekov na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa zapojil pes.

Olympijská tímová súťaž bežkýň na lyžiach voľným spôsobom mala nečakaného účastníka. Do pretekov na ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa zapojil pes, ktorý dokonca aj prebehol cieľom.

Pes vbehol na trať v Tesere a bežal za dvoma pretekárkami – Grékyňou Konstantinou Charalampidouovou a Tenou Hadžičovou z Chorvátska. Jeho 11 sekúnd slávy sa skončilo v cieli, keď ho organizátori chytili a odviedli preč. Informovala o tom agentúra AFP.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Naši hokejisti reagujú na víťazstvo proti Nemecku: Cítime podporu fanúšikov, všetci sa bavíme hokejom
2.
Perfektný výkon našich chlapcov na OH: Slováci dnes porazili Nemcov, hokejový zápas skončil 6:2
3.
Olympionička ukázala podprsenku a môže zarobiť milión. Nenápadný detail má hodnotu veľkého balíka
Zobraziť všetky články (45)

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Naši hokejisti reagujú na víťazstvo proti Nemecku: Cítime podporu fanúšikov, všetci sa bavíme hokejom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Obchodné reťazce
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac