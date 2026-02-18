Nečakaný „narušiteľ“ na olympiáde: Československý vlčiak sa stal hviezdou dňa, dokonca dobehol do cieľa

Olympijská tímová súťaž bežkýň na lyžiach voľným spôsobom mala nečakaného účastníka. Do pretekov na ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa zapojil pes, ktorý dokonca aj prebehol cieľom.
Pes vbehol na trať v Tesere a bežal za dvoma pretekárkami – Grékyňou Konstantinou Charalampidouovou a Tenou Hadžičovou z Chorvátska. Jeho 11 sekúnd slávy sa skončilo v cieli, keď ho organizátori chytili a odviedli preč. Informovala o tom agentúra AFP.
This local Wolfdog joined an Olympic ski event and triggered the finish-line camera. This is Nazgul. He snuck into a cross-country skiing sprint this morning and raced the homestretch with some competitors before being escorted home. 14/10 someone get him a medal pic.twitter.com/BQoerJXX9j
— WeRateDogs (@dog_rates) February 18, 2026
Nahlásiť chybu v článku