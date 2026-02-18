Naši hokejisti reagujú na víťazstvo proti Nemecku: Cítime podporu fanúšikov, všetci sa bavíme hokejom

Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Nemeckom 6:2. Slováci sa medzi štvorkou najlepších tímov olympijského turnaja predstavia druhýkrát za sebou, pred štyrmi rokmi získali bronzové medaily.
Pre Nemcov sa turnaj skončil. Slováci spoznajú svojho semifinálového súpera po zostávajúcich štvrťfinálových dueloch. V nich sa vo štvrtok stretnú Kanada s Českom (od 16.40), Fínsko so Švajčiarskom (18.10) a USA so Švédskom (21.10). Semifinálové zápasy sú na programe v milánskej Santagiulia aréne v piatok 20. februára o 16.40 a 21.10.
Reakcie hráčov
Vladimír Országh: „Je to fantastický pocit a ja nemôžem byť viac hrdý na týchto chalanov. Od prvého dňa stoja pri sebe, bojujú jeden za druhého a žijú svoj sen. Sme vo vybranej spoločnosti a som rád, že sa nám podarilo nadviazať na uplynulé olympijské hry. Veľa optimistov na Slovensku nebolo, ale my sme dnes v situácii, že môžeme obhájiť bronz. Ale samozrejme ideme s pokorou. Na Slovensku je zasa hokejová horúčka po štyroch rokoch, sme radi, že sa nám darí. Dúfam, že ešte nie je koniec. Určite by sme sa s nejakým kovom chceli vrátiť domov.“
Juraj Slafkovský: „Je to skvelé. Pre našu krajinu je to skvelý úspech a je to veľká udalosť pre všetkých našich fanúšikov. Veľmi sa teším, že sa po štyroch rokoch opäť vrátim do semifinále na ešte väčšom turnaji. Máme výbornú príležitosť. Musíme byť hlavne pripravení a uvidíme, kam nás to zavedie.“
Tomáš Tatar: „Bol to sebavedomý výkon celých 60 minút. Myslím, že sme urobili všetko, čo sme mali, aby sme si pomohli zvíťaziť v zápase. Som na to veľmi hrdý. Boli sme veľmi sústredení a sme veľmi šťastní. Dnes večer si to môžeme vychutnať, ale musíme zostať pokorní. V ďalšom zápase chceme opäť tvrdo pracovať a robiť všetko to dobré, čo sme robili doteraz.“
Šimon Nemec: „Bronz z Pekingu bol bol vynikajúci, ale toto je asi neviem koľkokrát násobne násobne viac, keďže sme v top štvorke na turnaji s hráčmi z NHL. O to viac to ukazuje ako si vážime hrať za svoju krajinu. Cítime podporu fanúšikov.“
Dalibor Dvorský: „Hráme zatiaľ skvele a sme v semifinále. Neviem, čo by som viac povedal. Je to úžasné a myslím, že sa ozaj všetci bavíme hokejom teraz a hráme ako ozajstný tím. Pri mojom góle som videl, že ideme dva na jedna. Janko Lašák spravil dobrý skauting brankára a trafil som to dobre. Som rád za gól, ale víťazstvo teší viac.“
Samuel Hlavaj: „Je to eufória, ale nemôžeme lietať vysoko. Môžeme si to chvíľku užiť, ale ešte nás čakajú dva ťažké zápasy. Dnes to bol čisto náš zápas. Kontrolovali sme ho. Nemcov sme k ničomu nepustili a keď sa aj k niečomu dostali, tak iba po našich chybách. V semifinále si už súpera nevyberieme. Budeme hrať s tým, kto na nás vyjde.“
