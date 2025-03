Návšteva reštaurácie zo šou Na nože skončila katastrofou. Boli sme sa pozrieť na kafilériu, kde likvidujú nakazený dobytok

Máme tu koniec marca a ak niekto čakal pokojný nástup jari, ostal zjavne sklamaný. Slovenskom rezonuje nákaza slintačky a krívačky, pričom mnohí dúfame, že tento problém sa rýchlo a s čo najmenšími stratami, vyrieši. Samozrejme, na našom portáli sme sa venovali nielen tejto téme a v rámci nášho PREMIUM obsahu vám opäť prinášame široké spektrum tém, rozhovorov a reportáží, ktoré stoja za to, aby ste si ich prečítali.

Precestoval Saharu na bicykli

Keď padne zmienka o dovolenke, mnohí si možno predstavíte peknú piesočnatú pláž, more a drink. Laco to poňal z úplne opačného konca a už niekoľko mesiacov brázdi na bicykli Afriku. Má za sebou vyše 13 000 kilometrov a pár tisíc ešte pred sebou. Prešiel už Maroko, Mauretániu, Senegal, Gambiu. Čaká ho ešte Angola, Namíbia a Juhoafrická republika. Zažil už maláriu či ťažkosti s vízami, no nič ho nezastavilo.

Naša redaktorka oslovila cestovateľa Laca Branického a on jej v pútavom rozhovore odpovedal na všetky otázky o jeho ceste aj o tom, ako rieši ubytovanie, hygienu, či aké problémy ho na ceste postretli. Teraz už zostáva len otázka: Mali by ste na niečo také odvahu aj vy?

Viac sa dozviete v rozhovore: Laco precestoval bicyklom Saharu: Ceny sú v Afrike podobné slovenským, zdravotníctvo je tu lepšie, ako som čakal

Kultúra sa nedá zničiť

Rozhodnutia MK SR majú vážne dosahy na celú kultúru a umenie. Aj preto sa do štafetového protestu zapojili rektorka Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) Bohunka Koklesová a rektor Vysokej školy múzických umení (VŠMU) Martin Šmatlák. Urobili tak napriek tomu, že téma politiky na vysokých školách je predmetom rôznych názorov a diskusií a z niektorých strán zaznieva, že by sa akademická pôda nemala politicky prezentovať.

Koklesová a Šmatlák v rozhovore pre interez vysvetlili, že vysoké školy na svojich pleciach nesú zodpovednosť a mali by diskutovať a kriticky sa vyjadrovať k veciam verejným, čo od nich vyžaduje aj vysokoškolský zákon.

Čo si o aktuálnej situácii v kultúre myslia, sa dočítate v našom rozhovore TU: Rektori umeleckých vysokých škôl: Kultúra sa nedá zničiť, Šimkovičovej kroky sa stanú námetom pre mnohé diela.

Cesta najkrajšou vlakovou trasou

Hovorí sa o nej ako o jednej z najkrajších trás vlakom na svete, niektorí ju dokonca suverénne nazývajú tou úplne najviac top našej planéty. Nachádza sa na Srí Lanke a cestujúcim prináša ikonické výhľady spojené s autentickým zážitkom z cestovania s miestnymi. Jazdu, z ktorej úchvatné fotografie zapĺňajú sociálne siete a patrí medzi najväčšie cestovateľské highlighty tejto krajiny, si užila aj naša redaktorka.

Opísala vám, ako túto trasu sama vyskúšala. Prináša vzácne rady a tipy, ako si ju užiť čo najlepšie, koľko peňazí si pripraviť, ale aj to, na čo by ste si mali dať určite pozor.

Viac sa dozviete v reportáži: Zaplatila som len 2 eurá: Išla som najkrajšou vlakovou trasou na svete, takto vyzerá vozeň 3. triedy s otvorenými dverami

Stratená kasta „neľudí“

Európa je miestom, kde sa prelínali desiatky kultúr, národov a etník. Výsledný efekt bol, že dochádzalo k nedostatku porozumenia a pochopenia, čím vznikali marginalizované skupiny. Oproti Európe je Japonsko krajinou, na ktorú musíme hľadieť úplne inak.

Naša redaktorka preskúmala a podrobne vám popísala zvláštny japonský fenomén s názvom burakumin. Ľudia nesúci toto označenie sa do kastového systému nezaradili svojím vzhľadom ani náboženstvom, ale zamestnaním. Ako sa niekto stane burakumin a čo to pre neho znamená?

To sa dozviete tu: Spoločnosť ich odmietala dlhé storočia, nikdy ste o nich nepočuli: Stratená kasta „neľudí“ sa dostala až do radov jakuzy

Bratislavský Černobyľ

Pamätníci spomínajú, ako pred prijatím na SOU železničné Na pántoch museli prejsť rôznymi testami, pričom v rámci štúdia mali k dispozícii kvalitné technické vybavenie učební, moderné dielne a všetky potrebné nástroje, pomocou ktorých sa na svoje budúce povolanie mohli pripraviť v najlepšej možnej miere. Zaujímavosťou je, že škola disponovala aj trenažérom lokomotívy.

Dnes z niekdajšej pýchy školstva zostali len prázdne budovy. Zlom nastal v roku 2006. Po zmene zriaďovateľa sa škola dostala pod správu Krajského školského úradu (KŠÚ). Tento krok môže naznačovať, že približne v tomto období ŽSR pravdepodobne ukončili svoje priame financovanie inštitúcie.

Ako to s komplexom skončilo a čo s ním bude v budúcnosti, sa dočítate TU: Z pýchy socialistického školstva je dnes „bratislavský Černobyľ“. Veľký opustený komplex na okraji mesta naďalej chátra.

Aké sú najlepšie slovenské reštaurácie?

Príchod celosvetovo populárneho gurmánskeho bedekra Michelin vnímajú odborníci pozitívne. My sme oslovili viacerých odborníkov a opýtali sa, ako príchod michelinských kritikov vnímajú, a ktoré prevádzky majú podľa nich reálnu šancu získať aj prvé slovenské michelinské hviezdy. Všetci sa vzácne zhodujú na tom, že ide o pozitívnu správu, no zároveň v niektorých oblastiach dvíhajú varovný prst.

Pýtali sme sa tiež, aké reštaurácie by si legendárnu hviezdu zaslúžili. Aké tipy majú foodblogeri či šéfkuchár?

Celý článok si môžete prečítať TU: Toto by mohli byť prvé slovenské michelinské reštaurácie. Na príchod gurmánskeho bedekra reagujú Čoje, Nackin či Kordoš.

Dubajská čokoláda vo virálnej reštaurácii

Predminulý týždeň v šou šéfkuchára Martina Nováka priam hviezdila orientálna reštaurácia s názvom Yalla Habibi, ktorú nájdete v Banskej Bystrici. Navštívili sme ju aj my a za obed pre dvoch zaplatili 55 eur. Aj keď sme sa dobre najedli, zostali nám oči pre plač, pretože sme nemohli ochutnať dubajskú čokoládu, ktorú odporučili aj samotnému Novákovi. Po týždni sme sa sem opäť vrátili a konečne dostali to, čo sme chceli.

Rozhodli sme sa ju priamo v reštaurácii otestovať a v článku sa môžete dozvedieť, čo si o nej myslíme a či jej cena je adekvátna.

Viac sa dozviete tu: Zaplatili sme 25 eur: Dali sme si dubajskú čokoládu z úspešnej reštaurácie z Na nože, cena šokovala, čakali sme niečo iné

Pilot zavraždil 149 ľudí

Keď nastupujeme do lietadla, sme presvedčení o tom, že piloti vedia čo robia a bezpečne nás dopravia do zvolenej destinácie. 24. marca 2015 sa ale stalo niečo nepochopiteľné. Pilot Andreas Lubitz zámerne spôsobil haváriu lietadla. Zabil seba, svojich kolegov, ale aj 149 pasažierov.

Od tejto smutnej udalosti prešlo už 10 rokov a naša redaktorka v článku zhrnula, čo vlastne sa v momente katastrofy dialo a tiež to, že k nej ani nemuselo dôjsť, ak by sa duševné posudky stavu pilota dostali až ku kompetentným.

Viac sa dozviete tu: Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí

Karatistka Anna

Jej deň začína aj končí tréningom. Karate jej prirástlo k srdcu už v útlom detstve. Dnes je úspešnou zápasníčkou, ktorá reprezentuje našu krajinu v celej Európe, ale aj mimo nej, ako členka Slovenského národného karate tímu. Pravidelne vyhráva medzinárodné súťaže a tiež vedie deti k tomuto bojovému umeniu.

Naša redaktorka v rozhovore vyspovedala slovenskú karatistku Annu Váczy, ktorá sa k tomuto bojovému umeniu dostala už ako 5-ročná. Zistíte, či je karate považované za mužský šport, čo je na ňom najťažšie, alebo aj s akými predsudkami sa stretáva.

Viac sa dozviete v rozhovore: Anna je reprezentantkou v karate: Násilie a agresivita tu nemá miesto, aj tak sa ma ľudia pýtajú, či ich nezbijem

Pocit, ako keby niekto strieľal rovno do davu

Interez sa o situácii v Srbsku rozprával s Ines, ktorá zo svojej rodnej krajiny odišla aj pre nepriaznivú politickú situáciu. Na Slovensku žije už desať rokov, vyštudovala tu sociálnu antropológiu a pred dvoma mesiacmi skončila doktorandúru. Výskumne sa venuje aj oblasti Srbska a postjuhoslovanskému priestoru zo socioantropologického hľadiska.

Ines sa pravidelne zúčastňuje protestov, ktoré v jej rodnej krajine trvajú už päť mesiacov. “Súčasné protesty vnímam ako možný katalyzátor nielen politickej, ale aj hlbšej spoločenskej transformácie. Študentské hnutie vo mne prebudilo akúsi radikálnu predstavivosť a presvedčenie, že existujúci systém musí byť zásadne premenený,” vysvetľuje.

Čo vlastne študentské hnutie požaduje a ako sa protesty začali, si prečítate TU: Ines zo Srbska bola na proteste, ktorého video obletelo svet: Ľudia mali pocit, ako keby niekto strieľal rovno do davu.

Michelin chcel len predávať viac pneumatík

Ako sme vás informovali aj vyššie v článku, na Slovensko zavíta známy bedeker gurmánov Michelin. Ministerstvo cestovného ruchu a športu ešte pod vedením Dušana Keketiho totiž podpísalo zmluvu v hodnote 175-tisíc eur. Aká je história tohto bedekra?

V našom článku sa dozviete, aká je história vzniku bedekra, ako funguje, ale aj aké kontroverzie sa s jeho fungovaním spájajú.

Viac sa dozviete v článku tu: Chceli predať viac pneumatík, a tak začali hodnotiť reštaurácie. Kvôli michelinským hviezdam kuchári páchali samovraždy

Rodinná farma susedí s kafilériou

Okolo ich farmy šiel každý, kto niekedy cestoval zo Žiliny smerom na východ Slovenska. Ešte pred hradom Strečno sa pri hlavnej ceste na lúkach zvykne pásť hovädzí dobytok. Zvieratá patria rodinnej farme, ktorá v posledných dňoch zažíva najhoršie obdobie.

My sme sa rozhodli pozrieť priamo do kafilérie a porozprávať sa s riaditeľkou a taktiež sme navštívili farmu a hovorili s majiteľmi rodinného biznisu.

Celú reportáž si môžete prečítať TU: Boli sme v kafilérii, kam odvážajú dobytok z ohnísk slintačky a krívačky. Pár metrov od nej je farma, majitelia sa boja.

Najlepšie české a slovenské filmy na Netflixe

Slovenská a česká kinematografia ponúka množstvo kvalitných filmov, ktoré dokážu rozosmiať, dojať, šokovať, ale aj poriadne zamraziť. Na streamovacej platforme Netflix môžeme z domácej filmovej tvorby nájsť skvelé komédie, drámy, trilery aj dokumenty, ktoré rozhodne stoja za pozretie.

Naša redaktorka vám prináša ich zhrnutie, a tak, ak máte radi filmy z domácej produkcie, tak toto je rozhodne článok pre vás. A ak si myslíte, že naša (prípadne česká) produkcia za veľa nestojí, tak tieto filmy vás presvedčia o opaku.

Viac sa dozviete tu: Budete mať zimomriavky, ale aj sa poriadne zasmejete: Toto sú najlepšie české a slovenské filmy na Netflixe

Boli sme v ohnisku nákazy

Slovensko žije témou nákazlivej choroby slintačky a krívačky. Pre nákazu bola v utorok dokonca vyhlásená mimoriadna situácia. Na štyroch farmách – v Medveďove, Ňárade, Lúči a v Bake sa postupne zabíjajú všetky zvieratá a zvážajú sa do kafilérie v Žiline, či sa hromadne zakopávajú.

My sme sa v stredu vybrali do obce Baka v okrese Dunajská Streda, doslova pár kilometrov od maďarských hraníc. Čím bližšie sme boli, tým viac bolo vidieť vážnosť situácie. Už niekoľko kilometrov pred Bakou sme stretli dve kolóny vozidiel s majákmi.

Čo všetko sme na mieste zažili, si môžete prečítať TU: Boli sme v ohnisku nákazy slintačky a krívačky: Všade boli policajti a vydesení ľudia. Porozprávali nám svoje príbehy.

Zostrelenie neviditeľného F-117 Srbmi

27. marca 2025 sme si pripomenuli 26. výročie nevídanej udalosti. Americké neviditeľné lietadlo F-117 bolo zostrelené srbskými silami. Nášho redaktora táto situácia zaujala a pozrel sa na ňu bližšie. Našiel za ňou veľmi zaujímavý a fascinujúci príbeh.

Nestabilná situácia na Balkáne viedla v 90. rokoch k viacerým krvavým konfliktom. Jeden z najpamätnejších sa odohral v roku 1999, keď spojenecké vojská NATO bombardovali územie Srbska. Srbom sa počas náletov podarilo zostreliť dve lietadlá, pričom pri jednom z nich sa dá hovoriť o unikáte, ktorý sa už nikdy nezopakoval. Zostrelili lietadlo, ktoré bolo považované za nezostreliteľné.

Viac o zostrelení neviditeľného F-117 sa dozviete tu: Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou

Návšteva obžalovaného Bödöra

Dva dni od momentu, kedy kamery televízie Markíza zachytili auto odchádzajúce z areálu ÚV SR, v ktorom Bödör sedel, došlo na Kriminálnom úrade finančnej správy k personálnym výmenám. Podnikateľa z Nitry preslávila najmä jeho bezpečnostná služba Bonul, ktorej v minulosti šéfoval.

Čo si o jeho návšteve na Úrade vlády myslia poslanci?

Oslovili sme ich hneď niekoľko, ich názory si môžete prečítať TU: Politikov sme sa pýtali na návštevu obžalovaného Bödöra na úrade vlády: Je to hanba, Fico by mal odstúpiť, tvrdia.

Reštaurácia Pizza Rica

Obľúbená slovenská relácia Na nože si tentoraz posvietila na martinskú reštauráciu s veľkým potenciálom, skvelou lokalitou a tradičnou slovenskou kuchyňou. Vybrali sme sa na miesto, kde ešte nedávno prebiehala „gastro záchrana“, aby sme zistili, či sa všetko obrátilo k lepšiemu.

To, čo na mieste ale redaktorka našla, ju poriadne sklamalo. Nielenže zmokla, ale z miesta odchádzala hladná a určite aj mierne nahnevaná. Prečo napokon musela zamieriť do čínskeho bistra?

Viac sa dozviete v reportáži: Boli sme v reštaurácii Pizza Rica z Na nože: Čakalo nás veľké sklamanie, nahnevaní a hladní sme sa išli najesť do fastfoodu

Matovič: Dankove nápady treba s milosrdným úškľabkom prežiť

Igor Matovič už mesiace nechodí do politických diskusií, pretože má vraj zákaz vstupu, a nedostal z Prezidentského paláca pozvanie na rokovanie pri okrúhlom stole. Interez sa ho pýtal na súčasnú politickú situáciu a spoločenské dianie na Slovensku.

Hovoril o ceste do Chorvátska, kam išli matovičovci pátrať po vile predsedu vlády Roberta Fica, pričom narazili aj na nehnuteľnosť šéfa obrany. Vysvetľuje rozdiel v tom, keď majetok na svoju manželku prepíše Kaliňák, a keď on. „Čokoľvek, čo naša rodina má, je z legálneho podnikania. A som si istý, že ak by bol Zákon o preukazovaní pôvodu majetku účinný, tak ja by som testom legálnosti jeho nadobudnutia prešiel. Kaliňák, myslím si, v žiadnom prípade nie,“ hovorí a vicepremiéra označuje ako „procesor celej mafie, ktorá nám vládne“.

Celý rozhovor si môžete prečítať TU: Matovič exkluzívne: Dankove nápady treba s milosrdným úškľabkom prežiť, on už nič neznamená.

Ako kúpiť auto a neprerobiť?

Kúpiť si úplne nové auto, pohľadať na veľkých bazároch, alebo využiť služby firmy, ktorá vozidlá dováža zo zahraničia? Zaujímalo nás, ako kúpiť ojazdené auto tak, aby sme na tom neprerobili. Oslovili sme preto odborníkov.

V rozhovore sme okrem toho prebrali, ako prebieha proces dovozu vozidla na Slovensko, na čo si počas obhliadok treba dávať pozor, no načrtli sme tiež, ktoré autá sú podľa nich spoľahlivou voľbou a na čom musí zákazník pri kúpe zánovného vozidla trvať.

Na čo si dať pozor? Celý rozhovor so zaujímavými informáciami si môžete prečítať TU: Odborníci na jazdené vozidlá: Ak vám predávajúci nechce dať VIN číslo, treba spozornieť. Tieto autá sú najspoľahlivejšie.