Zaplatili sme 25 eur: Dali sme si dubajskú čokoládu z úspešnej reštaurácie z Na nože, cena šokovala, čakali sme niečo iné

Predminulý týždeň v šou šéfkuchára Martina Nováka priam hviezdila orientálna reštaurácia s názvom Yalla Habibi, ktorú nájdete v Banskej Bystrici. Navštívili sme ju aj my a za obed pre dvoch zaplatili 55 eur. Aj keď sme sa dobre najedli, zostali nám oči pre plač, pretože sme nemohli ochutnať dubajskú čokoládu, ktorú odporučili aj samotnému Novákovi. Po týždni sme sa sem opäť vrátili a konečne dostali to, čo sme chceli.

Keď sa Martin Novák vydal v tretej epizóde štvrtej série relácie Na nože do reštaurácie Yalla Habibi, zostal príjemne prekvapený. Ako sme už spomínali, keď ochutnal jedlo, nemal mu veľmi čo vytknúť. Rozhodol sa teda pátrať po príčine, prečo je reštaurácia uprostred dňa prázdna, aj keď v ostatných podnikoch na námestí bolo živo. Vyzerá to tak, že odhalil príčinu a v tomto prípade mu záchrana podniku vyšla.

Keď sme sa vydali do reštaurácie deň pred televíznou premiérou Na nože, bola úplne plná. A rovnako aj pri našej terajšej návšteve, týždeň od jej odvysielania. Prišli sme niečo pred jednou hodinou, nemali sme si kam sadnúť a ako sme sa dopočuli, v čase obeda odporúčajú si stôl rezervovať. Aspoň pre istotu. Boli sme dokonca svedkami toho, ako sa niekoľko hostí muselo otočiť, no prisľúbili, že o pár hodín, keď bude prázdnejšie, sa vrátia.

Čo je pre Yalla Habibi dobrou vizitkou a nepochybne svedčí o tom, že sa reštaurácii, za ktorej vznikom stoja dve sestry pochádzajúce z arabských krajín, skutočne darí. A nás to úprimne potešilo.

Opäť sme sa sem vydali s jasným cieľom — ochutnať dubajskú čokoládu, okolo ktorej je teraz celosvetovo obrovský hajp. A konečne sa nám to podarilo.

Dubajská čokoláda spôsobila totálne šialenstvo

S veľkou pravdepodobnosťou ste už aj vy narazili na internete na „taste test“ videá, v ktorých ľudia ochutnávajú dubajskú čokoládu. S chuťou do nej výdatne zahryznú a spomedzi čokoládovej vrstvy vytečie pistáciová náplň. Na sociálnych sieťach ich pri tom sledujú tisíce, až milióny ľudí.

Ako uvádza magazín Today, pôvodcom a výrobcom pravej dubajskej čokolády je firma Fix Dessert Chocolatier, ktorá ich na svojom webe predáva v cene 18 dolárov za kus, čo je v prepočte necelých 17 eur.

Keďže sa k nej nie je jednoduché dostať, niektorí zašli ešte ďalej a rozhodli sa vyrobiť si dubajskú čokoládu doma. Ak chcete ísť do toho, na internete nájdete množstvo videí, ktoré vám ukážu ako na to a treba uznať, že niektorým dubajská čokoláda skutočne vyšla. Aspoň na prvý pohľad.

Originálna dubajská čokoláda obsahuje jedlé zlato či šafran. Na tú podomácky vyrobenú budete potrebovať napríklad kvalitnú čokoládu, datle alebo datľovú pastu či pražené kadayif cesto. Čo, povedzme si, nie sú suroviny, ktoré máme bežne doma. No ak máte dostatok odhodlania hor sa do toho a my vám držíme palce.

Zaplatili sme skoro 30 eur a dostali niečo iné, než sme čakali

