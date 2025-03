Budete mať zimomriavky, ale aj sa poriadne zasmejete: Toto sú najlepšie české a slovenské filmy na Netflixe

Slovenská a česká kinematografia ponúka množstvo kvalitných filmov, ktoré dokážu rozosmiať, dojať, šokovať, ale aj poriadne zamraziť. Na streamovacej platforme Netflix môžeme z domácej filmovej tvorby nájsť skvelé komédie, drámy, trilery aj dokumenty, ktoré rozhodne stoja za pozretie.

Vytvorili sme pre vás zoznam s najlepšie hodnotenými slovenskými a českými filmami, ktoré vás vtiahnu do deja a zaručene nenechajú chladnými. Od napínavých príbehov, pri ktorých nebudete vedieť dýchať, až po filmy, pri ktorých budete plakať od smiechu od začiatku do konca.

7. miesto: Jej telo

Hodnotenie divákov na ČSFD: 57 %

Česko-slovenská dráma Jej telo rozpráva príbeh o 23-ročnej žene menom Andrea, ktorú si zahrala slovenská herečka Natália Germáni. Ide o životopisný film, ktorý je inšpirovaný skutočným príbehom Andrey Absolonovej, ktorá bola v 90. rokoch minulého storočia jednou z najúspešnejších českých skokaniek do vody a neskôr rovnako úspešnou pornoherečkou so pseudonymom Lea De Mae. Jej smutný životný príbeh však skončil predčasne po diagnostikovaní onkologického ochorenia.

Ako môžeme vidieť vo filme, Andrea zasvätila svoj život skokom do vody, ako majsterka Českej republiky sa neúnavne pripravovala na olympijské hry v Atlante. Tvrdý režim tréningov a disciplína boli pre ňu jedinou realitou, až kým ju vážne zranenie chrbtice nedonútilo ukončiť kariéru.

Strata jej celoživotnej identity ju priviedla na nečakanú cestu. Andrea vstúpila do erotického priemyslu a stala sa pornoherečkou. Sláva, peniaze a nezávislosť jej poskytli nový druh uznania a slobody, no postupne začala vnímať aj tienisté stránky tejto voľby.

Zaujímavosťou je, že Natália Germáni sa rozhodla natočiť erotické scény vo filme so svojím manželom Martinom Valihorom. „Navrhli sme to režisérke. Bola z toho totálne nadšená. Jej bolo v zásade jedno, kto by to zahral. Išlo skôr o to, aby som sa ja cítila čo najviac prirodzene,“ povedala pre STVR Natália Germáni.

Film mal premiéru v slovenských kinách 23. novembra 2023, podľa UFD si ho prišlo pozrieť takmer 45-tisíc divákov, pričom zarobil 325-tisíc eur.

Tento film si môžete pozrieť nielen na Netflixe, ale aj na JOJ Play.

6. miesto: Zápisník alkoholičky

Hodnotenie divákov na ČSFD: 66 %

Český film Zápisník alkoholičky sleduje príbeh mladej ženy, ktorá má na prvý pohľad ideálny život — manžela, dieťa a sľubnú budúcnosť. Za jej úsmevom sa skrýva obrovský problém — závislosť od alkoholu. Jej prvý pohár vína sa postupne mení na zničujúcu závislosť, ktorá začína ovládať celý jej život.

Táto dráma sa venuje ťažkostiam, ktoré sprevádzajú priznanie si závislosti, a zároveň ukazuje, aké náročné je vyrovnať sa s alkoholizmom, najmä keď sa stáva problémom aj pre matky na materskej dovolenke.

Snímka vznikla na námet knihy a je inšpirovaná skutočnou skúsenosťou autorky Michaely Duffkovej. Film získal veľký úspech a od svojho uvedenia do kín v lete 2024 dosiahol obrovské tržby a skvelé hodnotenia od divákov.

Zápisník alkoholičky zarobil 4 milióny eur. Jeho úspech potvrdzuje aj to, že po svojom uvedení na streamovaciu platformu Netflix bol u slovenských a českých divákov na prvých priečkach najsledovanejších filmov.

