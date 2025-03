Toto by mohli byť prvé slovenské michelinské reštaurácie. Na príchod gurmánskeho bedekra reagujú Čoje, Nackin či Kordoš

Téma zaradenia slovenských gastroprevádzok do prestížneho bedekra Michelin Guide bola diskutovaná prakticky už niekoľko rokov. Vznikali pritom aj rôzne iniciatívy, nakoľko Slovensko bolo poslednou krajinou v strednej Európe, ktorá v ňom absentovala. Situáciu napokon posunul vpred rezort pod taktovkou Dušana Keketiho.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu podpísalo zmluvu v hodnote 175-tisíc eur. Prvé hodnotenie našich reštaurácií by malo byť známe už v júli tohto roka. Vlastný výber môže Michelinu dodať aj samotné ministerstvo, nemôžu však reštaurácie priamo vybrať, len odporučiť.

„Naším cieľom je vytvoriť podmienky, ktoré umožnia slovenským šéfkuchárom a reštauráciám zažiariť aj na medzinárodnej úrovni. Michelinská hviezda by bola obrovským uznaním kvality slovenskej kuchyne a významným krokom pre rozvoj nášho gastroturizmu,“ uviedol ešte minulý rok Keketi s tým, že rezort je pripravený tento sektor výrazne podporovať.

My sme oslovili viacerých odborníkov a opýtali sa, ako príchod michelinských kritikov vnímajú, a ktoré prevádzky majú podľa nich reálnu šancu získať aj prvé slovenské michelinské hviezdy. Všetci sa vzácne zhodujú na tom, že ide o pozitívnu správu, no zároveň v niektorých oblastiach dvíhajú varovný prst.

Foodbloger Čoje

Jeden z najznámejších slovenských foodblogerov pre interez uviedol, že príchod Michelin Guide je iba jednou tretinou požadovaného výsledku. Dôležité bude, koľko slovenských reštaurácií sa napokon do bedekra dostane a zároveň tiež to, či sa niektorej podarí získať aj michelinské hviezdy.

„Posledná, za mňa najdôležitejšia časť tohto projektu je, ako to využijeme na posunutie identity slovenského jedla, nielen v očiach Európy a sveta, ale aj v očiach a mysliach Slovákov. Ak by sme o päť rokov zistili, že výsledkom je to, že viac ľudí zo zahraničia pozná štyri alebo päť podnikov na Slovensku, no nevedia úplne povedať, v čom presne sa líšia od podnikov v Čechách, Rakúsku či v Maďarsku, boli by to prešustrované peniaze,“ uviedol Čoje.

„Ruka v ruke s príchodom Michelinu musí Slovensko zadefinovať a podporiť aj koncept zapamätateľnej a charakteristickej slovenskej gastronómie. Mám trochu obavu, či sa k tejto téme na úrovni štátu dostanú šikovní a kreatívni ľudia so skutočnou víziou toho, čo robiť,“ dodal.

Kuchár Michal Kordoš

Michal Kordoš je populárny slovenský kuchár, ktorý varil v prestížnych reštauráciách v Dánsku, vo Francúzsku či na Islande. Michelin Guide vníma ako dôležitý míľnik, ktorý môže domácej gastronómii pomôcť.

