Odborníci na jazdené vozidlá: Ak vám predávajúci nechce dať VIN číslo, treba spozornieť. Tieto autá sú najspoľahlivejšie

Kúpiť si úplne nové auto, pohľadať na veľkých bazároch, alebo využiť služby firmy, ktorá vozidlá dováža zo zahraničia? Pred touto otázkou pravidelne stoja aj slovenskí motoristi, pričom populárna je už nejaký ten čas práve tretia spomínaná možnosť.

Ak však nechcete merať ďaleké cesty zbytočne, respektíve stratiť sa v úmornom byrokratickom procese, overenou voľbou je stávka na odborníkov, ktorí sa v oblasti dovozu jazdených vozidiel pohybujú už roky. Do tejto kategórie patria aj Branislav a Samuel prevádzkujúci spoločnosť Autobono.

„Skúsení ľudia vedia, čo a kde majú hľadať. S kvalitnou firmou teda vie zákazník znížiť riziko kúpy zlého auta na úplné minimum. Navyše, vďaka firmám ako sme my odpadnú klientovi aj starosti s dovezením na Slovensko, vybavovaním prevozných značiek, prihlásením na slovenské papiere, podaním papierov na úrady a inštitúcie,“ uvádzajú chalani na margo výhod, ktoré plynú z toho, ak si klient vyberie služby skúsenej firmy.

V rozhovore sme okrem toho prebrali, ako prebieha proces dovozu vozidla na Slovensko, na čo si počas obhliadok treba dávať pozor, no načrtli sme tiež, ktoré autá sú podľa nich spoľahlivou voľbou a na čom musí zákazník pri kúpe zánovného vozidla trvať.

Na úvod by som sa opýtal, aký trend momentálne vnímate v kupovaní dovezených áut? Zaujíma sa o ne čoraz viac ľudí, alebo práve naopak, uchyľujú sa zákazníci skôr k novým vozidlám či ku kúpe “po vlastnej osi”?

To je celkom náročné povedať, nakoľko celý trh sa v súčasnosti hýbe pomalšie a platí to aj pre tento segment. Zánovné autá sú však stále veľmi populárne vzhľadom na dobrú hodnotu, ktorú ponúkajú.

Ako konkrétne ste s týmto podnikaním začali vy?

My sme obaja ľudia, ktorí žijú autami, máme ich radi odmalička, venujeme sa im, aktívne jazdíme. Samuel točil o autách 9 rokov na YouTube a nazbieral viac ako pol milióna medzinárodných odberateľov.

Ako takýto proces dovozu vozidla vyzerá?

Väčšinou to funguje tak, že sa nám zákazník ozve s dopytom na konkrétny typ vozidla, respektíve aj na konkrétne auto. V mnohých prípadoch teda hlavne z Rakúska a Nemecka. Naša práca začína preverením VIN čísla, búračiek, záložného práva či lízingu. Následne si obvoláme buď autobazár, prípadne majiteľa vozidla. Zaujíma nás jeho stav, nedostatky, prípadné nutné investície.

Pri kvalitných fotografiách vieme už z nich posúdiť nejaké veci, napríklad preliačiny a iné neduhy. Ak je po telefonickom rozhovore a online kontrole všetko v poriadku, vycestujeme do Nemecka osobne a podrobíme ho kompletnej kontrole – podvozok, karoséria, interiér, funkčnosť systémov, riadiacich jednotiek, studený štart. Pokiaľ zistíme nedostatky, všetky veci na diaľku konzultujeme s klientom.

Sú “kvalitnejšie nemecké autá” iba stereotyp, alebo sú skutočne v lepšom stave ako tie slovenské?

Do istej miery ide o stereotyp, ale všimli sme si isté rozdiely. Napríklad, keď meníme palivový filter na aute dovezenom z Nemecka po desiatkach tisíc kilometroch, nie je taký zanesený ako na Slovensku. Tu ale ide skôr o palivo, ktoré je v zahraničí kvalitnejšie. Je to počuť pri zvuku auta či pri spotrebe. Ak si to teda vezmeme globálne a tie autá dostávajú pravidelne kvalitnejšie palivá, pričom sú kvalitne servisované, sú lepšie ako slovenské.

Prečo sa človeku oplatí využiť na dovoz auta služby skúsenej firmy?

Začali by sme skúsenosťami, ktoré sú nevyhnutné. Človek musí vedieť, na čo sa má pozerať, musí poznať konkrétne motory a ich zvuk, špecifiká modelov, miesta na karosérii pri kontrolovaní korózie a podobne. Skúsení ľudia vedia, čo a kde majú hľadať. S kvalitnou firmou teda vie zákazník znížiť riziko kúpy zlého auta na úplné minimum.

Navyše, vďaka firmám ako sme my odpadnú klientovi aj starosti s dovezením na Slovensko, vybavovaním prevozných značiek, prihlásením na slovenské papiere, podaním papierov na úrady a inštitúcie. Bežný človek často v tomto nevie chodiť a celý proces mu môže zabrať veľa času, energie a v konečnom dôsledku aj peňazí.

Asi najzákladnejšia otázka: na čo si musíte dávať pozor? Čo kontrolujete ako prvé?

