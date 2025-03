Matovič exkluzívne: Dankove nápady treba s milosrdným úškľabkom prežiť, on už nič neznamená

„Toto je mafiánsky štát,“ tvrdí Igor Matovič. Šéf hnutia Slovensko (kedysi Oľano) svoje tvrdenia vysvetľuje tým, že sa na Úrade vlády SR pohybuje človek obžalovaný z mimoriadne závažných zločinov. Minister obrany a vicepremiér Robert Kaliňák podľa neho stojí nad zákonom a Richard Raši sa stal predsedom parlamentu podvodom.

Igor Matovič už mesiace nechodí do politických diskusií, pretože má vraj zákaz vstupu, a nedostal z Prezidentského paláca pozvanie na rokovanie pri okrúhlom stole. Interez sa ho pýtal na súčasnú politickú situáciu a spoločenské dianie na Slovensku.

Hovoril o ceste do Chorvátska, kam išli matovičovci pátrať po vile predsedu vlády Roberta Fica, pričom narazili aj na nehnuteľnosť šéfa obrany. Vysvetľuje rozdiel v tom, keď majetok na svoju manželku prepíše Kaliňák, a keď on. „Čokoľvek, čo naša rodina má, je z legálneho podnikania. A som si istý, že ak by bol Zákon o preukazovaní pôvodu majetku účinný, tak ja by som testom legálnosti jeho nadobudnutia prešiel. Kaliňák, myslím si, v žiadnom prípade nie,“ hovorí a vicepremiéra označuje ako „procesor celej mafie, ktorá nám vládne“.

Odpovedá tiež na otázku, či by poskytol rozhovor alternatívnemu médiu a či by sa opozícia pred voľbami mala spojiť do veľkého bloku, aby porazila súčasnú vládu.

Na Úrade vlády SR sa mal objaviť obžalovaný podnikateľ Norbert Bödör, ktorý je zároveň podozrivý aj v kauze Dobytkár. Premiér jeho prítomnosť nevysvetlil. Ako vnímate takéto konanie?

Fico na to zareagoval tak, že na tom nevidí nič problematické. Kaliňák, usvedčený podvodník s dvojmiliónovou vilou v Chorvátsku hovorí, že bude rád, ak za ním príde na ministerstvo obrany.

Ja to považujem za prirodzené, pretože nám vládne mafia, a tá sa potrebuje niekde stretávať. Oni dobyli úrad vlády, považujú to za svoje léno a je to tak, ako vypovedajú ľudia z celej tej chobotnice, že toto s Bödörom robili aj naposledy, keď Fico vládol. Ovládali políciu, rozhodovali, kto bude vyšetrovaný alebo nebude, ako budú nelegálne sledovať a odpočúvať Matoviča a podobne. Len pokračujú v tom, kde skončili v roku 2020.

Témou týchto dní je aj posilňovanie obrany na Slovensku, ale aj v rámci Európy. Parlament v stredu rozhodoval o vyslaní našich vojakov do Pobaltia, poslanecký klub SNS hlasoval proti napriek tomu, že koalícia tvrdí, že kríza je zažehnaná. Čo hovoria takéto kroky národniarov o situácii?

Ja som v lete minulého roka Andrejovi Dankovi predpovedal budúcnosť, že na konci zostane v parlamente sám ako kôl v plote. A myslím si, že sa k tomu celkom slušnými krokmi blíži. Teraz bude ešte využívať nejaké ťahy, ale Fico si na konci kúpi aj tých posledných poslancov SNS. Šimkovičovej a Tarabovi dal už priamu ponuku na svojej kandidátke, takže Danka rozoberie do posledného šróbika a národniarom zostane už len on sám, maximálne s nejakým iným bláznom a budú sa tváriť, že aj na ich hlase záleží.

Myslím si, že toto je začiatok Dankovho konca. Fico určite nedovolí, aby jeho osud alebo zodpovedanie sa spravodlivosti záležalo od milovníka semaforov. Danko to má zrátané.

Čaká nás teda ďalšia koaličná kríza?

Krízou by som nazval to, čo sme tu videli posledného pol roka, keď na seba útočili ako psi. Huliak hovoril, že SNS sú len kšeftári, niektorí z rebelov z Hlasu-SD hovoril, že Hlas-SD využíva gestapácke metódy a podobne.

To najvulgárnejšie si už ale podľa mňa vyrozprávali a teraz bude Fico manažovať “krízičku”, ktorej predstaviteľom bude už len Danko. Ten bude vystrkovať rožky, ale ako som už povedal, ten nič neznamená. Teraz má formálne nejakých poslancov, ale ak bude príliš rebelovať, stačí, že sem Fico pošle Kuffovcov (do parlamentu, pozn. red.) a vypne Danka na dve doby.

Voľby teda budú asi v riadnom termíne, v roku 2027.

Andrej Danko opätovne hovorí o obnovení povinnej vojenskej služby. V prípade, že by takýto návrh pristál na stole, budete o ňom rokovať, prípadne ho podporíte?

