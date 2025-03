Cesta bude trvať pár minút a ste v najlepších kúpeľoch. Boli sme v reštaurácii Red Rose z Na nože, zostali sme prekvapení

Uplynulý týždeň bol najmä pre končiacich žiakov základných škôl v znamení skúšok v rámci Testovania 9. Na našom portáli ste si tak tieto testy mohli vyskúšať vo forme kvízov. Ostatní, ktorých sa tieto školské povinnosti nedotýkali, sa ale mohli spokojne zahĺbiť aj do čítania PREMIUM článkov na našom portáli. A keďže sa mohlo stať, že niektoré z nich unikli vašej pozornosti, prinášame vám ich v našom pravidelnom prehľade.

Genetička prezradila všetko o DNA

„DNA je deoxyribonukleová kyselina, ktorá obsahuje informácie nevyhnutné pre náš život a fungovanie buniek. Tieto informácie dedíme z generácie na generáciu od našich predkov — polovicu od matky, polovicu od otca,“ hovorí Mravec Bencúrová v našom rozhovore.

Redaktorka sa ale nepýtala len na základné učebnicové fakty, ale zaujímali ju tiež otázky ohľadom dlhovekosti, „génu nesmrteľnosti“, či to, do akej miery je možné s DNA manipulovať.

Viac sa dozviete v rozhovore: Genetička Mravec Bencúrová: Máme nástroje na to, aby sme mohli cielene meniť DNA. Mutácie môžu byť aj výhodou

Hrozí nám ďalšia vojna

Ako sa vyvinie vojna na Ukrajine a na čo by sme sa mali v najbližších rokoch pripraviť? Putin nielenže využíva všetok arzenál, ktorý odkladal na veľkú svetovú vojnu, ale útočí aj na Západ a vedie proti nemu hybridnú vojnu. „Vo verejných vystúpeniach dáva najavo (Putin, pozn. red.), že chce zmeniť svetový poriadok,“ upozornil generálporučík Pavel Macko.

Redaktorka sa v rozhovore s Mackom rozprávala o hrozbách, ktoré Rusko predstavuje pre bezpečnosť v Európe, o tom, ako je Slovensko pripravené na prípadný konflikt, popisuje tri možné scenáre vývoja konfliktu a ďalšej budúcnosti a radí čo robiť v prípade, že by sa vojna stala reálnou hrozbou aj pre nás.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Generál Macko: Do piatich rokov hrozí konflikt medzi NATO a Ruskom, Slovensko by nebolo schopné brániť sa

Zomrel niekdajší najbohatší muž Ázie

Jeden z najbohatších ľudí planéty v pondelok opustil tento svet. Okrem iného sa preslávil tým, ako významne ovplyvnil sféru nehnuteľností. Venoval sa však aj filantropii a bol veľkým podporovateľom vzdelania. Hovorili o ňom ako o mužovi, ktorý vie ako šikovne a rozumne míňať, no vždy uprednostní priateľstvo pred profitom. Žil jednoducho, no tvrdo pracoval a vždy myslel viac na ľudí okolo seba, ako na vlastné vrecká.

Čo všetko dokázal a ako sa dostal na popredné priečky najbohatších ľudí sveta?

To sa dozviete v našom článku: Bol najbohatším mužom Ázie a 4. na celej planéte: Lee Shau-kee dával každému túto radu pre rozbehnutie úspešnej kariéry

Fitnes tréner o výžive

S rozvojom sociálnych sietí či moderných technológií sa postupne transformuje aj fitnes priemysel. Podobne, ako pri iných odvetviach, aj tu na ľudí číhajú rôzne nástrahy a negatívne fenomény. Tie sme v rozhovore rozobrali so skúseným trénerom Šimonom Spišákom. Na pretrase však boli aj iné témy.

Ak ste dúfali, že nájdete zázračné skratky k chudnutiu, sklameme vás. Rovnako sa ale dozviete aj niečo o populárnom Ozempicu.

Rozhovor si prečítate tu: Fitnes tréner Šimon: Žiadne zázračné potraviny či prístroje na chudnutie neexistujú, Ozempic nepatrí do rúk každému

Fotia si ich „jeho“ ľudia

Štafetový protest pred SNG iniciovala vizuálna umelkyňa Ivana Šáteková spolu s výtvarníkmi Kristiánom Némethom, Erikom Šillem, Andrásom Cséfalvayom, Petrom Barényim, Rastislavom Sedlačíkom a Jaroslavom Kyšom. Spoluorganizátorom je Otvorená kultúra!. Naša redaktorka sa bola pozrieť priamo na mieste a s umelcami sa porozprávala.

Dočasne poverený riaditeľ galérie nie je z protestu nadšený. „Pozeral sa na nás cez sklo, akoby sme boli nejakí zločinci. Chodia si nás fotiť jeho ľudia, nejaký SBSkári, akoby sme boli nejakí rozvracači. My pokojne stojíme s transparentom, nedošlo k žiadnej potýčke,“ povedala v rozhovore Šáteková.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Šáteková a Németh o proteste pred SNG: Niňaj sa pred nami zabarikádoval ako na hrade, jeho ľudia si nás chodia fotiť

Išli sme jedinečnou európskou železničnou trasou

Cestovanie po železnici je v posledných rokoch na vzostupe a mimoriadne populárnymi sa stávajú nočné vlaky. Po dlhom období ich útlmu totiž začali naberať svoj druhý dych. Hoci je železničná doprava neporovnateľne pomalšia než letecké linky, cestovanie vlakom v sebe nesie veľkú dávku romantiky a dobrodružnosti. A my sme si vyskúšali, aké je to stráviť vo vlaku 22 hodín a prejsť výnimočnú trasu z ostrova Sicília na pevninské Taliansko vlakom.

Nie, nemáme v texte chybu. Náš spolupracovník priblížil čitateľom jedinečný cestovateľský zážitok, ktorý je aj na Európu unikátom. Ako sa po železnici dostanete z ostrova na pevninu a pritom nepoužijete most? A ako taká cesta prebieha?

Viac si prečítate tu: Vyšlo nás to 88 eur: Išli sme 22 hodín vlakom po železnici, ktorá je európskym unikátom. Na raňajky podávali keksík s vodou

Reštaurácie z Na nože — úspech alebo krivda?

Populárny markizácky televízny formát Na nože na čele s Martinom Novákom nedávno odštartoval svoju štvrtú sériu. Úspešný šéfkuchár teda opäť navštevuje slovenské gastroprevádzky, ktoré sa často nachádzajú v kritickej situácii a práve jeho pomoc ich má posunúť správnym smerom. Čo sa však stalo s tými, kde už v minulosti bol? Ako sa majitelia pozerajú na ich účinkovanie v relácii?

„Martin nás namotivoval a doslova zobudil v tom, akým spôsobom máme pracovať, zlepšovať sa a akým smerom máme ísť,“ uviedla pre interez. „Účasť v tejto televíznej šou nám určite pomohla, zákazníci stále pribúdajú, naše jedlo je kvalitnejšie, chutnejšie a personál je vďaka tejto skúsenosti viac precízny,“ dodala majiteľka jednej z reštaurácií. A čo ostatné?

Celý článok si môžete prečítať tu: V šou Na nože im pomáhal Martin Novák, takto sa reštauráciám darí dnes. Niekde majú aj 400 menu denne, iní cítia krivdu

Katastrofa mesta Corby

O tomto obrovskom škandále desaťročia, ktorý chcela Veľká Británia utajiť, ste pravdepodobne ešte nepočuli. Keď sa bývalé oceliarske mesto Corby v Anglicku pustilo do sanácie znečistenej pôdy, nikto netušil, aké následky to prinesie. Oblaky toxického prachu neviditeľne zasiahli tehotné ženy a o pár rokov sa začali rodiť deti s desivými deformáciami.

Naša redaktorka pre vás spracovala článok o katastrofe v Corby, ktorá spôsobila veľké množstvo nešťastia v desiatkach rodín. A vôbec sa to nemuselo stať.

Viac sa dozviete tu: Deti sa rodili s desivými postihnutiami, toxický prach dýchali všetci. Hrozná katastrofa mesta Corby je prítomná dodnes

Záložňa je ako iný svet

Záložne na Slovensku fungujú ako azda v každom meste. Mnohí ich označujú hanlivo, odvracajú zrak od vchodov a značkujú ich názvami ako „legálna kriminalita“. Ich prítomnosť na našich uliciach je pre väčšinu Slovákov akousi sivou a všadeprítomnou eminenciou, ktorej je lepšie sa úplne vyhýbať.

Naša redaktorka sa rozhodla, že sa pozrie do niekoľkých záložní v Košiciach a prinesie vám z nich nielen fotografie, ale najmä svoje zážitky. Už návšteva prvej by mnohých odradila. Ju ale nie a napokon našla takú, v ktorej jej dovolili sa aj rozhliadnuť a hlavne ju odtiaľ nevyhodili. Zmenila napokon na záložne názor?

Viac sa dozviete v našej reportáži: Vošla som do jamy levovej: Bola som v záložniach, chcela som vedieť všetko. Z jednej ma vyhodili, takmer to skončilo zle

Red Rose z Na nože

Známy kuchár Martin Novák zavítal v tohtotýždňovej časti do prevádzky Red Rose v nenápadnej obci Raslavice pri Bardejove. Šéfkuchár Martin Novák pristúpil k reštaurácii po svojom. Majiteľov poslal na výlet do akvaparku, aby si trochu oddýchli a čaroval, ako sa len dalo. Vytvoril menu, zveľadil časť priestoru do prívetivejšej podoby a zisťoval, čo ľudí od podniku odrádza. Keď odchádzal, reštaurácia sa údajne rozbehla a ľudia už chodili.

My sme sa rozhodli túto prevádzku navštíviť a vyskúšali sme, čo ponúka. Ako to skončilo?

Viac sa dozviete tu: Za obed sme nezaplatili ani 30 eur, toto nás dostalo: Boli sme v reštaurácii z Na Nože, báli sme sa a zostali prekvapení

Obľúbené kúpele u susedov

Ak milujete spoznávanie nových kútov a radi cestujete, no popri práci alebo škole vám na to neostáva veľa času, veľmi radi vám ukážeme, ako si môžete ukojiť tieto chúťky aj tak. Jednou z možností je vyraziť na takzvaný citybreak, víkendový trip po Európe za pár eur letecky, alebo sa vybrať po železnici. Druhou možnosťou je užívať si krásy domoviny a okolia. Našli sme pre vás ďalší zaujímavý tip na miesto u našich susedov, za ktorým nemusíte cestovať vôbec ďaleko.

Naša redaktorka sa pozrela na Therme Wien. Tie sa skladajú z bazénovej a zo saunovej časti. Voda vo vonkajších a vnútorných termálnych bazénoch dosahuje od 28 °C do 36 °C a nachádzajú sa v nich masážne trysky, ktoré vám dopomôžu k plnohodnotnej relaxácii. Nechýba ani horúca vírivka.

Prečo sú také výnimočné a čo tam nájdete? To sa dozviete tu: Len 49 minút od našich hraníc sa okúpete v 36 °C vode, ľudia šomrú na cenu: Našli sme najobľúbenejšie termálne kúpele