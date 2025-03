Srbka Ines bola na proteste, ktorého video obletelo svet: Ľudia mali pocit, ako keby niekto strieľal rovno do davu

Alexander Vučič a Miloš Vučevič. To sú aktuálne najčastejšie skloňované mená v Srbsku, ktoré už od novembra čelí masovým protestom. Pod tlakom verejnosti podal predseda vlády Vučevič demisiu, ktorú vláda prijala len pred niekoľkými dňami. Prezident Vučič, z ktorého vládou Srbi nie sú spokojní, však zostáva vo funkcii, a to napriek tomu, že štát, ktorého je hlavou, zatýka študentov pre účasť na demonštráciách.

Protesty vypukli po tom, ako 1. novembra v Novom Sade spadol prístrešok na železničnej stanici. Pri nešťastí prišlo o život 15 ľudí. Pietne zhromaždenia napokon prepukli v protesty, aké si novodobé dejiny Srbska nepamätajú.

Stojí za nimi študentské hnutie, ktorého hlas je natoľko silný, že pri poslednom proteste dostal do hlavného mesta, Belehradu, podľa odhadov asi 300-tisíc ľudí. Stalo sa tak napriek tomu, že vláda zrušila vlakové spojenia medzi mestami a ohlásila bomby naprieč železnicami po celej krajine. Ide o ten istý protest, na ktorom mala byť použitá zakázaná sonická zbraň.

Interez sa o situácii v Srbsku rozprával s Ines, ktorá zo svojej rodnej krajiny odišla aj pre nepriaznivú politickú situáciu. Na Slovensku žije už desať rokov, vyštudovala tu sociálnu antropológiu a pred dvoma mesiacmi skončila doktorandúru. Výskumne sa venuje aj oblasti Srbska a postjuhoslovanskému priestoru zo socioantropologického hľadiska.

Ines sa pravidelne zúčastňuje protestov, ktoré v jej rodnej krajine trvajú už päť mesiacov. “Súčasné protesty vnímam ako možný katalyzátor nielen politickej, ale aj hlbšej spoločenskej transformácie. Študentské hnutie vo mne prebudilo akúsi radikálnu predstavivosť a presvedčenie, že existujúci systém musí byť zásadne premenený,” vysvetľuje.

V dave stála aj v čase, keď mala srbská vláda proti svojim občanom použiť zakázanú zbraň. „V tej istej chvíli dav akoby stratil kontrolu – ľudia reagovali chaoticky, niektorí v panike utekali,“ spomína.

Koncom minulého roka vypukli v Srbsku protesty. Prečo, čo sa stalo?

Prvý impulz, ktorý spôsobil protesty, prišiel 1. novembra 2024, keď sa v Novom Sade udiala tragédia, pri ktorej prišlo o život 15 ľudí. Táto stanica pritom prešla rekonštrukciou len niekoľko mesiacov pred incidentom. Hoci samotný prístrešok nebol predmetom rekonštrukcie, existujú indície, že zásahy do konštrukcie mohli narušiť jeho statiku, čo v konečnom dôsledku viedlo k jeho zrúteniu.

Bezprostredne po tragédii vyrazil do ulíc veľký počet ľudí, najskôr v Novom Sade, neskôr v Belehrade. Prvotné zoskupenia boli skôr spomienkové, čo sa však veľmi rýchlo pretavilo do protestov a blokád. Verejnosť začala prejavovať svoju dlhodobo narastajúcu frustráciu prameniacu z hlbokých politických a socioekonomických problémov v srbskej spoločnosti. V dôsledku týchto udalostí sa najprv sformovalo študentské, a následne aj širšie občianske hnutie zamerané na boj proti korupcii a vládnemu režimu.

Koncom novembra to prerástlo do študentských blokád, ktoré pretrvávajú dodnes. Študentstvo postupne prevzalo kontrolu nad svojimi univerzitami – to znamená, že formálne akademické inštitúcie síce pozastavili svoju činnosť, no študentský život a aktivity zaznamenali intenzívny rozvoj – organizujú sa rôzne semináre, prednášky, workshopy, a medzi všetkými panuje obrovská solidarita. Samozrejme, hlavnou aktivitou je plánovanie a koordinácia ďalších protestov a demonštrácií.

Už na začiatku protestu začali bezpečnostné zložky identifikovať a monitorovať niektorých aktérov študentských blokád, pričom viacerí z nich boli následne obvinení a uväznení. Tento represívny zásah ešte viac posilnil formujúce sa študentské i širšie občianske hnutie, čím protesty nadobudli ešte väčšiu intenzitu.

Ako prebiehalo to zadržiavanie zo strany polície?

Dochádzalo k tomu dosť netransparentným a svojvoľným spôsobom. Režim využíval klasické represívne taktiky – absurdné obvinenia, ako napríklad „pokus o zvrhnutie ústavného poriadku,“ mali zastrašiť a kriminalizovať tých, ktorí sa odvážili postaviť proti systému.

Študenti, ale aj mnohé ľudskoprávne organizácie trvali na tom, že postup nebol legitímny, čo malo aj istý efekt, keďže mnohí boli nakoniec prepustení. Napokon to malo úplne iný efekt v širšom kontexte, lebo do ulíc po týchto zásahoch zo strany štátu vyšiel obrovský počet ľudí.

Aká je situácia dnes?

Hnutie je stále veľmi silné. Posledný veľký protest sa udial 15. marca v Belehrade, čo bola asi najväčšia demonštrácia v dejinách Srbska, ak nie aj na celom Balkáne. Informácie o tom, koľko tam bolo ľudí, sa ale rôznia. Vláda tvrdí, že tam bolo 100-tisíc protestujúcich, niektoré iné čísla hovoria o 300-tisíc, 500-tisíc alebo až 800-tisíc ľudí. V konečnom dôsledku je to však jedno.

Dôležité je to, že do ulíc vyšlo obrovské množstvo demonštrantov, a to naprieč generáciami a bez ohľadu na sociálne, politické, či iné zázemie. Solidarita medzi nimi presahovala tradičné predstavy o tom, ako by mal protest vyzerať. Myslím si ale, že presný počet nie je podstatný. Kľúčové je, že ulice zaplavili masy ľudí naprieč generáciami a spoločenskými vrstvami, pričom solidarita, ktorá medzi nimi vznikla, rozbila všetky stereotypné predstavy o tom, ako má vyzerať politický odpor.

Protesty zároveň naďalej pokračujú. Iné v porovnaní s protestmi v srbskej minulosti je to, že sa tentoraz nerozšírili len do veľkých miest, ale prenikli aj do malých obcí a dedín, teda do oblastí, ktoré sa často vo verejnom diskurze považujú za pasívne, respektíve priamo podporujúce vládny režim. A tento odpor len tak neutíchne. Študenti jasne formulovali svoje štyri požiadavky, pričom ani jedna z nich doposiaľ nebola splnená. Pokiaľ sa to nezmení, blokády nepovolia – a hnutie bude rásť.

Aké sú tie požiadavky?

Študenti mali štyri požiadavky. Prvou je zverejnenie všetkej dokumentácie týkajúcej sa rekonštrukcie železničnej stanice v Novom Sade.

Druhá požiadavka sa týka identifikácie a právneho stíhania osôb podozrivých z fyzických útokov na študentov a profesorov počas protestov. Tretia je zrušenie trestných obvinení proti študentom zatknutým počas protestov a zastavenie prebiehajúcich trestných konaní a štvrtá zvýšenie rozpočtu na vysoké školstvo o 20 %.

Pred posledným protestom boli zrušené spoje medzi mestami a boli aj ohlásené bomby. Akú to medzi ľuďmi vyvolalo odozvu?

Bomby boli hlásené naprieč celým Srbskom, a to na železniciach. Takže všetky linky, ktoré existujú v rámci srbských železníc, boli zrušené zo dňa na deň už v piatok, a nielen medzi veľkými mestami a Belehradom, ale aj menšie medzimestské spoje. Vláda tým asi chcela docieliť to, že ľudia neprídu na protest. Napokon to malo úplne opačný efekt – namiesto odradenia vyvolala táto sabotáž vlnu spontánnej solidarity a organizácie zdola.

Ľudia sa veľmi rýchlo začali po súkromnej osi organizovať a zháňať rôzne spôsoby, ako sa dostať do Belehradu na protest. V každom väčšom aj menšom meste boli organizované kolóny áut, ktoré išli spolu na protest. Lokálni aktivisti a aktivistky napríklad začali vytvárať online formuláre, kde sa mohli hlásiť tí, ktorí chceli na protest prísť, no nemali ako.

Dokonca aj v malých dedinách, kde sú zdroje obmedzené a kde sa režim tradične spoliehal na pasivitu obyvateľstva, sa ľudia zmobilizovali. Z mojej vlastnej dediny vyrazilo na protest okolo desať plných áut, čo pre mňa osobne predstavovalo silný dôkaz toho, že odpor už nie je len mestskou záležitosťou, ale celospoločenským hnutím, ktoré sa nedá zastaviť administratívnymi prekážkami alebo zastrašovaním.

Na poslednom proteste mala byť použitá zakázaná zbraň, čo predstavitelia štátu popreli. Ty si tam bola, čo sa stalo?

Hovorí sa o tom, že bola použitá sonická zbraň LRAD ( Long Range Acoustic Device), ktorá je však podľa srbskej legislatívy zakázaná.

Incident sa udial počas 15 minút ticha, ktoré bolo súčasťou protestu. Približne v 12. minúte sa náhle ozval zvláštny, intenzívny zvuk. V tej istej chvíli dav akoby stratil kontrolu – ľudia reagovali chaoticky, niektorí v panike utekali. Ja som bola ďalej od epicentra, no okamžite bolo jasné, že sa deje niečo nezvyčajné a nikto nevedel presne povedať čo.

Na sociálnych sieťach sa však veľmi rýchlo začali šíriť videá od ľudí, ktorí boli priamo na mieste. Na tých je vidieť, že si ľudia mysleli, že do davu v plnej rýchlosti vrazilo vozidlo, alebo že niekto začal strieľať. Okamžite sa začalo hovoriť o použití sonickej zbrane.

Odpoveď režimu bola celkom tragikomická. Ešte v ten večer prezident vyhlásil, že k použitiu takejto zbrane v žiadnom prípade nedošlo a že ňou Srbsko ani len nedisponuje. Nasledujúci deň jeden z politikov pripustil, že Srbsko LRAD vlastní, no údajne je „niekde v sklade v krabici“ a nepoužíva sa. O niekoľko dní neskôr investigatívni novinári zverejnili dokumenty potvrdzujúce, že Srbsko túto zbraň zakúpilo minulý rok, a následne prišli aj fotografické dôkazy, na ktorých je vidieť, že na policajných autách je niečo, čo sa podobá tejto zbrani.

Občania okamžite zareagovali petíciou smerovanou k OSN, v ktorej požadujú nezávislé vyšetrenie incidentu a zistenie, či bola táto zbraň skutočne použitá. Oficiálne potvrdenie zatiaľ neexistuje. Vláda tvrdí, že nie, no dostupné dôkazy naznačujú opak.

Máš obavy z toho, že to násilie bude pokračovať? Neodradí to ľudí od mobilizácie?

Myslím si, že je to jedna z možností, o ktorej treba uvažovať. Rovnako po tom, ako sa začalo hovoriť o použití sonickej zbrane a ľudia o tom začali písať na sociálnych sieťach, nakoniec končili na “pohovoroch” na policajných staniciach. Čiže tá forma zastrašovania na nejakej úrovni už teraz existuje a režim sa očividne snaží kontrolovať naratív a vyvolať strach medzi protestujúcimi.

Myslím si, že hnutie je v tomto momente príliš silné na to, aby ho takéto taktiky rozložili. Protesty trvajú už päť mesiacov a stále nie je splnená ani jedna požiadavka, ktorú študentstvo vyslovilo. Ak sa represie vystupňujú, je veľmi pravdepodobné, že to vyvolá ešte väčší odpor. Ľudia v uliciach totiž neprotestujú len proti jednotlivým nespravodlivostiam, ale volajú po hlbokej spoločenskej zmene. A ako sa ukázalo v posledných mesiacoch, sú pripravení za túto zmenu bojovať.

V čase silnejúcich protestov podal premiér demisiu, parlament ju ale prijal až pred niekoľkými dňami. Aká alternatíva sa teraz Srbsku núka?

To je otázka, ktorú si kladieme všetci – a odpoveď zatiaľ nemáme. Keď premiér podá demisiu, de facto by mala padnúť aj celá vláda. Toto sa v Srbsku do dnešného dňa neudialo. Niektoré hlasy vyzývajú k zostaveniu prechodnej vlády, ktorú by mali tvoriť nestranícki odborníci. Naša aktuálna moc na čele s prezidentom o tom však neuvažuje a odmieta túto možnosť. Funguje v takom “limbe” – existuje a zároveň neexistuje. Nie sú známe plány, či nás čakajú voľby alebo nie. Opozícia je na tom podobne – formálne existuje, ale nemá širšiu podporu.

Myslím si však, že tie protesty v podstate ani nie sú o tom, kto by mal vládnuť. Sú to protesty silne politické, ale zásadne nestranícke. Nie sú na nich zastúpené žiadne politické strany, a študentstvo odmieta spolupracovať napríklad aj s mimovládnymi organizáciami. To, k čomu smerujú výzvy študentstva, je priama demokracia a samoorganizácia. Študentstvo sa od začiatku organizuje v takzvaných plénach, teda horizontálnych zhromaždení, kde sa kolektívne rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa protestov, blokád, aj každodenného fungovania.

Študenti tiež vyzvali všetkých občanov a občianky, aby sa začali aj sami organizovať podľa tohto modelu – v tzv. občianskych zboroch. Zbor ako taký je zakotvený aj v srbskej legislatíve a ponúka ľuďom možnosť solidárne sa organizovať na lokálnej úrovni a kolektívne rozhodovať o svojom prostredí. Tento proces sa už začal, v niektorých komunitách vznikajú prvé zbory, ktoré fungujú mimo tradičných politických štruktúr.

A práve toto je pre mňa osobne možno najväčší prínos protestov: odhaľujú nám, že politika sa nemusí diať len prostredníctvom volieb a zástupcov, ale že aj jednotlivci a lokálne komunity môžu priamo rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich sociálny, kultúrny a spoločenský život.

Môže byť jednou z ďalších požiadaviek aj vstup Srbska do EÚ?

Myslím si, že nie. Na týchto protestoch nebola vyjadrená ani žiadna podpora vstupu Srbska do Únie, no neboli to ani vyslovene antieurópske protesty.

Dôležité je povedať, že ľudia, ktorí sa zúčastňujú protestov, sú naozaj rôznorodí aj čo sa týka ideológií a politického zmýšľania. Protest funguje na základe tzv. ideologického minima, teda myšlienky, že existuje jedna, resp. viacero požiadaviek, na ktorých sa všetci zhodneme a za ktoré spoločne bojujeme. V kontexte týchto protestov sú to práve 4 požiadavky študentov a antirežimová povaha protestov.

Na decembrovom proteste som zažila situáciu, ktorá veľmi dobre ilustruje túto rôznorodosť, ale zároveň aj jej veľmi problematické aspekty. Držala som transparent s antifašistickým nápisom, keď sa pri mne objavili dvaja vyholení muži. Najprv si pozreli môj transparent, potom mňa, a nakoniec prehlásili: „No vidíte, k čomu prišlo. Vy antifašisti a my fašisti sa musíme spojiť proti Vučićovi.“

Bolo to desivé a vtedy mi naplno došlo, aké rôznorodé zloženie má dav. Na proteste môžete vidieť ľudí s tričkami, na ktorých sú vojnoví zločinci z 90. rokov, ale zároveň tam narazíte aj na anarchistov.

Je to veľký problém, pretože v poslednej dobe vidím čoraz otvorenejšie nacionalistické a profašistické prejavy, ktoré nikto v rámci protestov nesankcionuje – ani dav, ani študentstvo. To vyvoláva otázku, čo sa stane, ak sa protesty skutočne pretavia do nejakej formy politickej zmeny.

Ty bývaš na Slovensku už niekoľko rokov, aká bola tvoja motivácia ísť na protest do Srbska?

Síce na Slovensku žijem už 10 rokov, moje väzby na Srbsko sú stále silné, keďže tam mám rodinu. Jedným z hlavných dôvodov môjho odchodu zo Srbska bola politická situácia, ktorá sa za poslednú dekádu zásadne nezmenila. Súčasné protesty však vnímam ako možný katalyzátor nielen politickej, ale aj hlbšej spoločenskej transformácie.

Študentské hnutie vo mne prebudilo akúsi radikálnu predstavivosť a presvedčenie, že existujúci systém nie je len reformovateľný, ale musí byť zásadne premenený. Práve táto myšlienka ma motivuje aktívne sa zapájať do protestov, kedykoľvek je to možné.

Aká budúcnosť podľa teba čaká Srbsko? Kde vidíš krajinu v priebehu desiatich rokov?

Neviem predpovedať budúcnosť, ale môžem vyjadriť svoju víziu a nádej na to, kam by sa krajina a spoločnosť mohla uberať. Verím, že aktuálne protesty a samoorganizácia spoločnosti vytvárajú základy pre nové formy participácie a priamej demokracie.

Myslím, že ľudia konečne začínajú chápať, že politika nie je výhradnou doménou politických elít a že moc rozhodovať o našich každodenných životoch nemusí byť sústredená len v rukách vládnucich štruktúr. Podľa mňa je najdôležitejšou lekciou z protestov, bez ohľadu na ich konečný výsledok, to, že sa učíme organizovať sa, budovať solidaritu a vytvárať priestory pre vzájomné porozumenie.

Najmä pre mladé generácie, ktoré prvýkrát zažívajú protesty, je to zásadná skúsenosť – uvedomenie si, že kolektívna akcia má silu čeliť nespravodlivosti, útlaku a systémovým prekážkam.

Chodíš na protesty aj na Slovensku?

Protesty ma zaujali na samom začiatku v zime. Avšak v jednom momente došlo k zásadnému incidentu – organizátori zakázali prítomnosť palestínskej vlajky na proteste v Bratislave.

Považujem to za hlboko problematické. V Pásme Gazy sa v súčasnosti deje genocída na palestínskom národe, o ktorej máme povinnosť hovoriť. Tak ako je Rusko agresorom na Ukrajine, aj Izrael momentálne pácha agresiu v Gaze. Odmietam akceptovať naratív, ktorý uznáva iba jednu formu útlaku, a tú druhú zamlčiava.

Tento akt selektívnej solidarity bol pre mňa neprijateľný – vyhostenie niekoho len preto, že poukazuje na iný, rovnako brutálny režim útlaku, považujem za prejav pokrytectva a reprodukciu mocenských hierarchií, proti ktorým by samotné protesty mali stáť.

Hoci s mnohými myšlienkami, ktoré tam zaznievajú súhlasím, nemôžem ignorovať fakt, že takéto obmedzovanie prejavu a selektívne chápanie nespravodlivosti podkopáva akúkoľvek snahu o skutočne oslobodzujúci a antiautoritársky zápas.