Návrat pred kamery: Ema Fajnor si zahrala v Nemocnici a prezradila, čo ju na pľaci najviac prekvapilo

Televízni diváci ju poznajú najmä ako porotkyňu z módnej šou Nákupné maniačky, no Ema Fajnor sa stále častejšie objavuje aj v hraných projektoch. Účasť v seriáli Nemocnica ju vrátila k herectvu, s ktorým má skúsenosti už od mladosti.
Rozhovor priamo pre TV JOJ poskytla Ema Fajnor, ktorá v Nemocnici stvárnila epizódnu postavu. Prezradila, ako vznikla spolupráca, čo ju na nakrúcaní prekvapilo a či zvažuje väčší návrat pred kameru.
Herectvo si vyskúšala už skôr
Divákom sa môže zdať, že rola v Nemocnici bola jej prvým dotykom s herectvom. Ema však odhaľuje, že pred kamerou nestála po prvý raz. „Už v minulosti som si zahrala epizódne postavy aj v iných seriáloch, avšak boli to projekty konkurenčných televízií. Ja tým, že som z filmárskej rodiny a mali sme kastingovú agentúru, keď som bola mladšia, tak som zvykla hrávať v seriáloch epizódne postavy. Takže pre Nemocnicu to bola pre mňa len ďalšia herecká skúsenosť po dlhšej odmlke.“
A keď prišla ponuka účinkovať, neváhala. „Ja som sa veľmi potešila, lebo som teraz tak nastavená, že som otvorená novým príležitostiam. Rada by som sa vrátila aj k nejakým hereckým príležitostiam, nabrala v tomto smere nové skúsenosti, takže som sa tomu potešila.“
