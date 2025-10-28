Natalia Germáni odhalila niečo, čo o nej doteraz nik nevedel: Priznala roky disciplíny aj to, čo ju odlišuje od iných žien

Každý z nás má svoju verejnú aj súkromnú stránku. Natália Germáni, jedna z najvýraznejších herečiek svojej generácie, tentoraz odložila masku postáv a predstavila sa taká, aká v skutočnosti je – bez scenára, bez filtra, so štipkou humoru a s veľkou dávkou úprimnosti.
Na svojom instagramovom profile zverejnila pokračovanie svojho „obrázkového seriálu“, v ktorom odhaľuje malé, no výstižné kúsky svojho života. Päť fotografií, päť krátkych spovedí a pohľad do zákulisia ženy, ktorá stojí za známymi filmovými rolami.
Športová minulosť, ktorá ju formovala
„Robila som takmer desaťročie súťažne profesionálny šport – športový aerobik. Z čoho ťažím dodnes, zdravotne, kondične aj vizuálne,“ napísala na prvej fotografii Natália.
Málokto tuší, že za jej energiou a pevným postojom stoja roky disciplíny, tréningov a súťaží.
