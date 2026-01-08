Našli ste si pod stromčekom tento darček? Nepoužívajte ho, v predajni vám zaň vrátia peniaze aj bez bločku

Foto: Action

Nina Malovcová
Ak ho máte doma, okamžite ho prestaňte používať.

Darček, ktorý mal potešiť každého fanúšika cvičenia, sa môže zmeniť na nepríjemné prekvapenie. Z predaja sa sťahujú fitnes rukavice, ktoré sa predávali v diskontnom obchode Action. Výrobca upozorňuje, že pri ich používaní môže dochádzať ku kontaktu s látkami škodlivými pre zdravie.

Bezpečnostné upozornenie zverejnila spoločnosť PW Sports, pričom ide o fitnes rukavice značky Q4Life, ktoré boli dostupné v predajniach Action v období od 1. januára 2025 do 10. novembra 2025.

Stiahnutie z trhu sa vzťahuje na fitnes rukavice s akčným číslom 2558553. Rizikové sú výhradne kusy s kódom šarže 179034 a 179035. Ostatné výrobky rovnakého typu sa podľa výrobcu tohto problému netýkajú.

Testovanie odhalilo prekročenie limitov

Dôvodom stiahnutia sú výsledky testovania, ktoré ukázali, že neoprénová guma použitá na rukaviciach obsahuje približne 1,1 g/kg polycyklických aromatických uhľovodíkov. Táto hodnota prekračuje limity stanovené európskou legislatívou. Ide o látky, ktoré môžu byť pri dlhodobom kontakte s pokožkou zdraviu škodlivé.

Polycyklické aromatické uhľovodíky, označované skratkou PAU, patria medzi chemické látky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie. Podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR ide o látky schopné meniť štruktúru DNA, čím môžu vyvolávať zmeny v genetických informáciách a zvyšovať riziko vzniku nádorových ochorení. Nebezpečenstvo je vyššie najmä pri dlhodobom pôsobení týchto látok na organizmus.

Ak ich máte doma, okamžite ich prestaňte používať

Zákazníkom, ktorí si fitnes rukavice z uvedených šarží zakúpili, výrobca odporúča okamžite ich prestať používať. Rukavice je možné vrátiť priamo do ktorejkoľvek predajne Action.

Zákazníci dostanú späť celú zaplatenú sumu a na vrátenie peňazí nie je potrebné predložiť pokladničný doklad. Spoločnosť PW Sports sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlnila a zároveň vyzvala verejnosť, aby sa s informáciou o stiahnutí výrobku podelili s rodinou a priateľmi.

