Našli sme tajný raj v Európe, kde život stojí aj 480 € na mesiac: Sem sa presťahujte, je to skrytý klenot

Foto: Ville de Vierzon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / Larrousiney at French Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Ľudí do Francúzska láka svetoznáma kuchyňa, príjemná klíma, ale aj bohatá kultúra a celková atmosféra krajiny.

Hľadáme pre vás možnosti, kam sa viete presťahovať, ak hľadáte lacný život na mieste, ktoré je ako z iného sveta. Už sme vám dali tip na presun do Grécka, na jeden z ostrovov v oblasti Karibiku, alebo priniesli rozhovor, ktorý vám prezradí viac o kúpe extrémne lacného domu v Taliansku. Dnes pre vás máme nie jednu, ale hneď niekoľko lákavých lokalít.

MailOnline nedávno upozornil na francúzske obce a mestečká, ktoré lákajú extrémne nízkymi nákladmi na život v kombinácii s malebným prostredím.

Autentické Francúzsko za zlomok peňazí

Foto: Bastien.pierre, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Spomína napríklad Saint-Médard-de-Guizières, kde sa podľa slov portálu dá vyžiť už za zhruba 560 € mesačne. Železničné spojenie spája lokalitu s Bordeaux, Limoges a s ďalšími centrami a je to skvelý východiskový bod na objavovanie regiónu Gironde.

V blízkosti leží známa vinárska oblasť Saint-Émilion, historické opátstvo La Sauve-Majeure a približne hodinu a pol jazdy autom je aj impozantná Dune du Pilat, najvyššia piesočná duna v Európe. Na dosah sú i atlantické pláže či mesto Cognac, zasvätené milovníkom rovnomenného nápoja.

Okrem tejto lokality patria medzi zaujímavé a cenovo dostupné destinácie aj Saint-Pierre-de-Trivisy, Saint-Claude, Toujouse, Vierzon, Vézelay, Saint-Quentin, Lons-le-Saunier, La Ferté-Macé, Mont-de-Marsan, Laval či Cubières. Všetky ponúkajú spojenie nízkych životných nákladov s pokojnou atmosférou, bohatou gastronómiou a tradíciami.

Pre expatov, ktorí hľadajú autentické Francúzsko mimo veľkých miest, ide o tipy hodné pozornosti, pričom v niektorých lokalitách, akými je Auch či Saint-Quentin, vás život vyjde v priemere asi len na 480 eur na mesiac.

