Našli sme letenky len za bláznivých 15 eur: V obľúbenej destinácii si už za 140 minút vychutnáte rybu s hranolčekmi

Vonku príjemne svieti slniečko, a to milovníkov cestovania nabáda iba k jednému — premýšľať nad tým, kedy a kam vyraziť najbližšie. Opäť sme sa pozreli na ceny leteniek a našli sme pre vás tip, kam vyraziť za lacný peniaz.

Ceny jednosmerných leteniek z Bratislavy do Londýna aktuálne začínajú na cenovke 15 eur. Konkrétne si za túto cenu môžete do obľúbenej destinácie zaletieť už 26. mája. A za 16 eur máte na výber z viacerých termínov. Do 20 eur sa s letenkami priam roztrhlo vrece.

Letí sa nízkonákladovkami Ryanair či Wizz Air a let trvá okolo dvoch hodín a 20 minút.

Tam aj späť už od 38 eur

Keďže predpokladáme, že sa budete chcieť dostať aj späť domov, pozreli sme sa aj na ceny spiatočných leteniek. Dajme tomu, že by ste vyrazili v spomínanom májovom termíne a v Londýne strávili 7 nocí, za cestu tam aj späť by ste zaplatili 48 eur. No sú aj lacnejšie možnosti.

Ak ste časovo flexibilní, prípadne by vám viac vyhovoval výlet v júni, za spiatočné letenky do Londýna zaplatíte ešte o 10 eur menej.

Za túto lákavú sumu nájdete viacero ponúk, napríklad od 13. do 18. júna a líšia sa aj počtom nocí strávených v destinácii.

Čo robiť v Londýne?

V prvom rade treba podotknúť, že Londýn nie je lacnou destináciou. No vždy sa ho dá užiť za málo peňazí. Najnákladnejšou položkou vášho výletu bude pravdepodobne ubytovanie. Prestravovať sa nie je problém aj s nižším rozpočtom a čo je skvelé, mnohé múzeá, galérie či dokonca vyhliadky ponúka návštevníkom úplne zadarmo. Takže sa môže pokojne stať, že uvidíte toho kopec úplne zadarmo.

Odporúčame vám napríklad Natural History Museum, British Museum, Science Museum, ktoré sú všetky úplne zadarmo. Za presne 0 eur sa môžete vyviesť aj na vrchol mrakodrapu Sky Garden, odkiaľ sa vám ponúknu nezameniteľné výhľady. Len si nezabudnite dopredu rezervovať termín návštevy, pretože zvyknú byť vybookované aj na dlhší čas dopredu.