Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur

V susednom rakúsku sa nachádza perfektné miesto na lyžovačku.

Keď je reč o lyžovačke, pre mnohých je dôležitá nielen kvalita, ale aj cena. Našli sme ďalšie skvelé lyžiarske stredisko, ktoré za príjemné ceny ponúka naozaj veľa. Máte už pripravené lyžiarky?

Patrí medzi tie najlepšie

Web We Ski radí SkiWelt medzi cenovo najdostupnejšie lyžiarske areály v Rakúsku. Prízvukuje ale, že je dôležité myslieť na kúpu skipasov v dostatočnom predstihu. Na svoje si tu prídu pokročilejší lyžiari, milovníci adrenalínu, ale aj rodiny s deťmi. Lyžovačku za príjemné ceny si môžete užiť napríklad aj v srbskom Kopaoniku, ale aj v bulharskom lyžiarskom stredisku Borovets.

Skiwelt je veľký lyžiarsky areál, ktorý pozostáva z viacerých častí a každý z rôznych dôvodov preferuje inú. Napríklad podľa We Ski je najlacnejšou časťou Ellmau. Okrem toho si však môžete zalyžovať aj v častiach, resp. dedinách ležiacich len kúsok od seba, ako Wilder Kaiser – Brixental, Going, Hopfgarten, Kelchsau, Itter, Scheffau, Söll a Westendorf, dozvedáme sa z webu Travel Dudes.

Portál Snowtrex najlepšie hodnotí Wilder Kaiser – Brixental. Pridáva sa aj web European Best Destinations, z ktorého sa dozvedáme, že stredisko Wilder Kaiser – Brixental bolo aj minulý rok zvolené ako najlepšie, pričom na popredných priečkach sa drží už niekoľko rokov. Celkovo bolo pritom do hodnotenia zaradených až 400 lyžiarskych stredísk z rôznych kútov, konkurencia bola teda vskutku poriadne veľká.

Najväčšie lákadlo

Celkovo je SkiWelt aj tou najväčšou lyžiarskou zónou v krajine. Dovolenkári si tu môžu užiť celkovo až 288 kilometrov skvelých zjazdoviek. Podľa webu má SkiWelt naozaj pestrú ponuku, kde si na svoje príde každý. Pomer ceny a kvality je vraj pritom v rámci Rakúska jednoducho bezkonkurenčný.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké sú ceny skipasov;
  • čo tu ľudia chvália a kritizujú;
  • za koľko sa tu v priemere najete.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

