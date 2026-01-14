Našli sme automat, ktorý vás za 1,50 € nastrieka dubajským parfumom. Patrí známej Slovenke z Nákupných maniačok

Po dubajskej čokoláde je tu ošiaľ s dubajskými parfumami.

Veď to poznáte, na najväčšie klenoty natrafíte väčšinou v momente, keď to najmenej očakávate. My sme takto úplnou náhodou pri prechádzaní obchodným centrom narazili na automat, ktorý má pochádzať z dielne známej Slovenky. 

V Banskobystrickom nákupnom centre Europa sme si všimli netradičný automat, ktorý nám hneď padol do oka. Neponúka sladkosti či kávu, ale dubajské parfumy. Presnejšie službu, vďaka ktorej sa nimi môžete za pár sekúnd navoňať. „Dobi si sebavedomie a zaži luxus s každým nádychom,“ sľubuje.

Zostali sme sklamaní

Automat, z ktorého na nás svietil obrovský nápis „navoňaj sa“, sme chceli hneď vyskúšať. Neodradilo nás ani nespisovné slovo „parfémy“, umiestnené hneď pod ním. Návod znel veľmi jednoducho – vyber si „parfém“, zaplať kartou a uži si luxusnú vôňu.

V ponuke má mať celkom päť druhov parfumov a cena takéhoto navoňania sa pohybuje od 1,50 eura až po 3 eurá. Potešilo nás, že na displeji pri výbere parfumu už bolo toto slovo uvádzané spisovne, no úsmev nám zamrzol, keď sme si chceli zvoliť vôňu a vyskočil na nás oznam, podľa ktorého „produkt nie je na sklade“. Následne sa nám zobrazil aj pri všetkých ostatných vôňach.

Ako teda automat funguje v praxi, sme nezistili. Všimli sme si však, že sa na ňom nachádza päť dýz, z ktorých by pravdepodobne mali parfumy striekať, alebo aspoň tak si túto službu predstavujeme.

V spodnej časti automatu svieti veľká reklama so známou tvárou v hlavnej úlohe

Objavuje sa na ňom Monika Nemčoková, vlastníčka butiku Markíza Moda Italiana, ktorá sa objavila aj v populárnych televíznych reláciách Nákupné maniačky či Bez servítky. Na sociálnych sieťach má niekoľko desiatok tisíc sledovateľov. Automat vznikol pod jej značkou.

@markizamodaitalianaVšetky moje drahé sledovateľky. S radosťou vám s Huzafom chceme oznámiť, že Markíza je oficiálnym partnerom rodinnej značky Naseem, ktorá vyrába parfúmy v Dubaji už 24 rokov. 🇦🇪🇸🇰 Ako jediný máme exkluzívne práva na distribúciu parfumov od Naseem pre slovenský trh a garantujeme ich autenticitu a kvalitu.💯 Všetky vôňe, ktoré nájdete u nás vás očaria dvojitou dávkou Oudu a preto vám vydržia ešte dlhšie. ‼️ Preto sa často stane, že sú vypredané, lebo ich máme len obmedzené množstvo. ❌ Mojim cieľom bolo vždy priniesť k nám na Slovensko niečo špeciálne a mojou túžbou bolo odovzdať vám nielen kúsok zo seba, ale aj kúsok z Dubaja. 🏖️ V ktorom majú aj svoje porekadlo: “Dubaj je bohatý, pretože má bohaté vôňe.“💰 Keď vyskúšaš tieto parfumy spoznáš ten pocit vďaka, ktorému sa staneš nezastaviteľná a dokážeš všetko čo si zaumieniš. 🫵🏼 Tisícky objednávok od vás nás utvrdzujú v presvedčení, že Markíza je synonymom kvality a sily. 💫 Prináša do našej krajiny len to najlepšie zo sveta parfumov a módy. Aj na úkor tohto sa neprestávame snažiť ísť vpred a našim cieľom je, aby ste sa cítili vždy sebavedomé a silné, bez ohľadu na okolnosti. 🥰 Markíza tu bude pre vás vždy vtedy, keď vám bude chýbať dávka povzbudenia! Nech pri každom navoňaní sa, si spomeniete na našu afirmáciu: “V živote si toho zvládla už veľa a neexistuje nič, čo by si neprekonala.” Všetky Dubajské Klentoty nájdeš na markizamodaitaliana.sk alebo klikni na link v BIO.♬ original sound – Monika – Módna Konzultantka

Tieto parfumy má Monika v ponuke aj na svojom webe a majú pochádzať z dielne rodinnej značky Naseem, ktorá „vyrába „parfúmy“ v Dubaji už 24 rokov,“ uviedla vo videu na TikToku ešte v roku 2024.

Prekvapilo nás, že žiadne zmienky o automate v nákupnom centre sme na sociálnych sieťach Markízy nenašli. Takže či je novinkou, ešte len v príprave, alebo sa teší takej obľube, že sa vône už stihli pred našou návštevou vypredať, a preto sme ich nemohli vyskúšať, netušíme. No jedno je isté – pojem „dubajský“ dnes na Slovensku zjavne predáva, a to či už hovoríme o parfumoch, alebo o čokoláde.

