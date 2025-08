Našli kusy kože, krv a dokonca aj nos: Podarilo sa chytiť sériového vraha, prezradila ho banálna chyba. Obetí bolo zrejme veľa

Argentínska polícia zatkla údajného sériového vraha, ktorý podľa vyšetrovateľov lákal ľudí bez domova do svojho domu, kde ich vraždil a rozrezával. Ako informovali úrady provincie Jujuy, v dome 37-ročného muža našli pri razii ľudské kosti, krv, kúsky kože a dokonca aj nos.

Vyšetrovatelia majú dôkazy najmenej o piatich vraždách, ktoré sa vždy stali v piatok. Podľa prokurátora Sergia Lella Sáncheza bol na mieste aj vystrašený 16-ročný chlapec, ktorý sa predstavil ako synovec podozrivého. Chlapec polícii povedal: „Chcem hovoriť,“ a opísal, že jeho strýko chodil v piatok popoludní von a vracal sa s rôznymi ľuďmi, ktorých lákal na prácu alebo pohostenie.

Obete vraj bil, rozrezával a pálil

Následne ich bil, zabíjal, rozrezával, pálil a vynášal v igelitových vreciach na odpadky, uviedol prokurátor Guillermo Beller pre televíziu A24. Obeťami boli prevažne starší ľudia bez domova. Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo sa zistilo, že päť nezvestných ľudí bolo naposledy videných na rovnakom mieste pri starej autobusovej stanici v meste San Salvador de Jujuy.

Bezpečnostné kamery zachytili, ako dvaja z nich nastupujú do taxíka s rovnakou osobou. Taxikár následne políciu priviedol k domu podozrivého. Muž, ktorý svoju vinu popiera, bol v pondelok obvinený z vraždy so zvlášť priťažujúcimi okolnosťami a vzatý do vyšetrovacej väzby na štyri mesiace. Vyšetrovanie je podľa prokurátora v počiatočnej fáze, polícia analyzuje nájdené pozostatky a odoberá DNA príbuzným nezvestných na identifikáciu obetí.