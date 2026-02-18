Slovensko zajtra zasype sneh: Počasie si z nás robí žarty, v nížinách napadne až 15 centimetrov

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
TASR
Slovensko čaká zajtra poriadna snehová divočina.

Koncom týždňa treba najmä na južnom Slovensku rátať so silnejším snežením a s tvorbou snehových jazykov. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Od štvrtkového (19. 2.) popoludnia do piatka (20. 2.) rána môže v južných okresoch napadnúť desať až 15 centimetrov snehu.

SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa pred snežením, takisto pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstraha pred snehom trvá od štvrtka 12.00 h do piatka 6.00 h a týka sa celého Bratislavského kraja, väčšiny okresov Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja a okresu Košice. V okrese Bratislava môže napadnúť päť až 12 centimetrov nového snehu.

Výstraha pre celé územie

Snehové jazyky očakáva SHMÚ takisto na západnom Slovensku od štvrtka od 12.00 h a výstraha prvého stupňa trvá do polnoci z piatka na sobotu (21. 2.). Počas piatka sa výstraha rozšíri na celé Slovensko. Počas piatka treba rátať aj so silnejším vetrom v okresoch Košického kraja. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na mol opitá matka viezla v aute dve deti: Policajti sa nestačili čudovať, tesne predtým…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Obchodné reťazce
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac