Slovensko zajtra zasype sneh: Počasie si z nás robí žarty, v nížinách napadne až 15 centimetrov

Koncom týždňa treba najmä na južnom Slovensku rátať so silnejším snežením a s tvorbou snehových jazykov. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Od štvrtkového (19. 2.) popoludnia do piatka (20. 2.) rána môže v južných okresoch napadnúť desať až 15 centimetrov snehu.
SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa pred snežením, takisto pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstraha pred snehom trvá od štvrtka 12.00 h do piatka 6.00 h a týka sa celého Bratislavského kraja, väčšiny okresov Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja a okresu Košice. V okrese Bratislava môže napadnúť päť až 12 centimetrov nového snehu.
Výstraha pre celé územie
Snehové jazyky očakáva SHMÚ takisto na západnom Slovensku od štvrtka od 12.00 h a výstraha prvého stupňa trvá do polnoci z piatka na sobotu (21. 2.). Počas piatka sa výstraha rozšíri na celé Slovensko. Počas piatka treba rátať aj so silnejším vetrom v okresoch Košického kraja. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
