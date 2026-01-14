Narodeniny v Dubaji sa zmenili na trápenie: Mambu Dashu zradilo telo, nečakaný problém zmenil luxus na útrapy

Foto: Instagram (mambadasha)

Frederika Lyžičiar
Narodeniny jej trochu prekazil zdravotný stav.

Narodeniny si zvyčajne spájame s plánmi, zážitkami a radosťou, no nie vždy ide všetko podľa predstáv. Práve v takých chvíľach sa však často ukáže, čo je v živote skutočne najdôležitejšie.

Na svojom Instagrame speváčka Dáša Šarközyová, známa pod prezývkou Mamba Dasha, zverejnila niekoľko fotografií z narodeninového dňa, ktorý sa síce nezačal ideálne, no napokon sa premenil na silný a emotívny moment.

Dáša odhalila, že aj „pokazené“ plány môžu priniesť tie najkrajšie spomienky, ak je človek obklopený láskou, a v jej prípade najmä po boku partnera, tanečníka Tonyho Poruchu, s ktorým tvoria harmonický pár a spoločne vychovávajú synčeka Manola. Práve s ním odcestovali na rodinnú dovolenku do Dubaja, kde speváčka svoje narodeniny aj oslávila.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Mamba Dasha 💋 (@mambadasha)

Deň, ktorý nevyšiel, ale mal zmysel

„38‚ pokazené narodky s dobrým twistom. Plánovala som byť dnes celý deň v bazéne a na toboganoch,“ priznala speváčka hneď v úvode svojho príspevku a naznačila, že realita bola úplne iná, než akú ju mala vysnívanú. Namiesto celodenného oddychu ju už ráno prekvapili zdravotné komplikácie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Mamba Dasha 💋 (@mambadasha)

„Do narodeninového rána som sa zobudila so zápalom močového mechúra. Nie úplne najpríjemnejšie,“ opísala nepríjemné narodeninové prekvapenie. Aj napriek tomu však neostala sama. „Chalani nechceli byť tento deň bezo mňa, tak sme všetci odignorovali bazén a celý deň spali na izbe, napísala úprimne.

Krásny záver dňa plného emócií

