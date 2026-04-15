Zákazník sa sťažuje: V Bratislave si objednal jedlo a dostal hnedú vodu a mäso ako žuvačka. Reštaurácia reagovala

Ilustračná foto: Unsplash/ Profimedia

Petra Sušaninová
Gastronómia
Donáška má svoje výhody, ale aj nevýhody.

Predstavte si, že vám v bruchu vyhráva už celý orchester. Vyberiete si obľúbené jedlo z reštaurácie, kde ste sa už neraz dobre najedli. Zvolíte donášku a čakáte. Avšak jedlo, ktoré autor príspevku dostal, ľudí rozdelilo na dva tábory.

Kritika na adresu reštaurácie

Vo facebookovej skupine Blacklist bratislavských podnikov a donášok sa ocitol príspevok nespokojného zákazníka jednej z reštaurácií v bratislavskom Lamači. Chcel sa podeliť o podľa jeho slov zlú skúsenosť.

„Chodievame tam dlhé roky. Nie vždy bolo všetko tip-top, ale človek si povie, že „stane sa“. Nechali sme si zabaliť jedlo. Jeho kvalita sa žiaľ ukázala až doma po rozbalení. Omáčka mala konzistenciu vody ofarbenej na hnedo, štangle boli zhorené, mäso bolo ako žuvačka,“ popisuje.

Autor príspevku dodáva, že reštauráciu kontaktoval a pokúsil sa o reklamáciu, s výsledkom však nebol spokojný. Reštaurácia totiž vysvetlila, že sa zameriava najmä na jedlo určené na konzumáciu priamo v podniku. Ťažko sa prenáša v krabici, najmä ak ide o pokrm, ktorého súčasťou je omáčka, obzvlášť tá nezahusťovaná múkou.

Ilustračná foto: Unsplash

Môže za to donáška?

Preto aj donáškové služby Bolt a Wolt doručujú jedlo v boxoch, v ktorých by sa nemalo hýbať. Pizza štangle, ktoré boli podľa zákazníka obhorené, sú podľa reštaurácie v poriadku. „V dotyku s pecou sa vždy trocha pripečú, inak by vzhľadom na svoju hrúbku boli vnútri surové,“ vysvetľuje. „Mrzí nás to, odporúčame skôr konzumovať jedlo priamo v reštaurácii,“ dodáva.

Autor príspevku sa posťažoval, že reakcia podniku bola arogantná, no viacerí komentujúci si myslia, že na nej nič arogantné nie je. Niektorí si ale myslia, že zo strany podniku ide o výhovorku a mohol sa viac usilovať nájsť kompromis.

A Bolt/Wolt pripravoval vodovú omáčku alebo kuchár?“ nerozumie komentujúci, čo má spoločné donáška so sťažnosťou autora príspevku ohľadom kvality jedla. „Vodu ofarbenú na hnedo a ani arogantnú odpoveď nikde nevidím,“ pridáva sa ďalší.

Ilustračná foto: Unsplash

Kritiku uverejnia, no pochvalu nie

Ľuďom sa tiež nepozdáva, že autor príspevku údajne reštauráciu navštevuje dlhodobo, no len čo sa raz niečo pokazí, má potrebu informovať o tom na sociálnych sieťach. Poukazujú na to, že koľkokrát je všetko v poriadku, no pochvalu na rozdiel od kritiky uverejní málokto.

Podľa googlu má reštaurácia v súčasnosti hodnotenie 4,1 hviezdičky z 5. Zákazníci chvália príjemné prostredie, kvalitné jedlo, milú obsluhu, ale aj prijateľné ceny a veľké porcie jedla. Nájdu sa však aj nespokojní ľudia, ktorým prekáža dlhé čakanie na jedlo či hlučnosť v podniku.

