Kim Kardashian mieri na Broadway: Príbehom nespravodlivo odsúdeného muža bojuje za reformu práva

Dôvodov, prečo ľudia poznajú ženy z rodu Kardashian-Jenner, je viacero. Ak však ide o to, kde ich sláva započala, rozhodne za to môže bývalá asistentka Paris Hilton. Na to, že to nebola ona, kto bol v tom čase slávny, sa však už dávno zabudlo, keďže dnes už každý vie, kto je Kim K, a to napríklad aj fanúšikovia seriálu American Horror Story.
Hoci väčšina pozná Kim Kardashian najmä ako hviezdu reality šou či ako bývalú manželku Kanyeho Westa, stále ukazuje, že je viac než to a najnovšie debutuje na Broadwayi ako producentka hry s názvom The Fear of 13, v ktorej hrajú Adrien Brody a Tessa Thompson a režíruje ju držiteľ ceny Tony David Cromer. Informuje o tom portál Mirror.
Hra so silným príbehom
Kim Kardashian rozširuje svoje kariérne portfólio a ujíma sa úlohy broadwayskej producentky. Televízna osobnosť a podnikateľka, ktorá sa pripravuje na právnickú dráhu, súhlasila s pomocou pri produkcii divadelnej hry The Fear of 13. Tá rozpráva skutočný príbeh Nicka Yarrisa, muža, ktorý strávil viac ako dve desaťročia v cele smrti po tom, ako bol odsúdený za znásilnenie a vraždu, ktoré podľa vlastných slov nespáchal. Yarris bol prepustený z väzenia 16. januára 2004.
Vo videu zdieľanom na Instagrame Kim uviedla: „Posledné desaťročie je reforma trestného súdnictva mojou hlboko osobnou misiou. Na vlastné oči som videla, ako môže systém zlyhať, a zaviazala som sa bojovať za tých, ktorých hlasy boli umlčané.“
Ďalej dodala: „Táto hra rozpráva silný skutočný príbeh Nicka Yarrisa, ktorý strávil 22 rokov v cele smrti za zločin, ktorý nespáchal. Divadlo má jedinečnú moc nami pohnúť. Keď zažijete takýto príbeh – naživo – zostane vo vás. Núti vás vidieť ľudskú bytosť za štatistikami.“
„Môj záväzok voči reforme trestného súdnictva bol vždy o niečom viac než len o politike – je o ľuďoch. Naučila som sa, že niekedy je najúčinnejším spôsobom, ako zmeniť názory, silný príbeh. A ‚The Fear of 13‘ je presne takým príbehom,“ uviedla vo vyhlásení.
Študuje právo a vedie kampane
V posledných rokoch Kardashian využívala svoj verejný vplyv na upriamenie pozornosti na prípady nespravodlivého odsúdenia. Navštívila Biely dom počas prvej administratívy prezidenta Donalda Trumpa aj počas funkčného obdobia prezidenta Joea Bidena, aby lobovala za reformu trestného súdnictva a využívanie prezidentských právomocí udeľovať milosť.
Kardashian viedla kampaň za to, aby Trump zmiernil doživotný trest Alice Marie Johnsonovej, ktorá si odsedela viac ako 20 rokov za drogovú trestnú činnosť. Johnsonová bola prepustená v júni 2018 a následne v auguste 2020 dostala od Trumpa úplnú milosť, čím jej boli obnovené práva.
Kim študuje, aby sa stala právničkou, pričom dúfa, že pôjde v stopách svojho zosnulého otca Roberta Kardashiana, ktorý pôsobil v obhajobnom tíme O. J. Simpsona. Absolvovala štvorročnú právnickú prax prostredníctvom kalifornského programu „Law Office Study Program“.
V novembri 2025 Kardashian oznámila, že neuspela v advokátskych skúškach, no minulý rok tiež uviedla, že ukončila právnický program. Svoju „baby bar“ skúšku (pozn. red. predbežnú skúšku pre študentov práva) zložila na štvrtý pokus v roku 2021.
Minulý rok v októbri Kardashian v relácii The Graham Norton Show povedala, že dúfa v právnickú prax a o 10 rokov sa možno „vzdá bytia Kim K“ a stane sa namiesto toho súdnou obhajkyňou.
