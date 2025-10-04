Náročné detstvo predpovedalo jej pád v Hollywoode. Hviezda Judy Garland rýchlo zhasla a mohla za to aj jej matka

Herečka a speváčka, ktorá sa navždy zapísala do dejín kinematografie, kráčala už od detstva cestou plnou obdivu, ale aj ťažkých vnútorných zápasov. Za žiarivým úsmevom a nezabudnuteľným hlasom sa skrýval príbeh dievčaťa, ktoré muselo príliš skoro dospieť a ktoré celý život zápasilo o uznanie aj pokoj.
Ako píše portál Biography, Judy Garland, rodným menom Frances Ethel Gumm, sa narodila 10. júna 1922 v meste Grand Rapids v americkej Minnesote. Od útleho veku ju obklopovali rodinné napätie, prísna výchova a neskôr aj tvrdý svet filmového priemyslu, ktorý od nej vyžadoval dokonalosť bez ohľadu na cenu.
Nečakaný príchod na svet
Ešte pred narodením budúcej hviezdy zvažovali jej rodičia ukončenie tehotenstva. Otec Frank Gumm dokonca kontaktoval priateľa Marcusa Rabwina, študenta medicíny na Minnesotskej univerzite, aby sa poradil o možnostiach potratu. Vtedajšie zákony však takýto zásah zakazovali a Rabwin upozornil, že by to mohlo ohroziť zdravie matky.
Odporučil im dieťa donosiť – rozhodnutie, ktoré zmenilo dejiny filmu. Keď mala Judy dva a pol roka, prvýkrát vystúpila na javisku vo svojom rodnom meste. Publikum ju prijalo s nadšením a už vtedy cítila, že práve tam patrí. V roku 1963 priznala: „Jediný čas, keď som sa ako dieťa cítila chcená, bol, keď som bola na javisku a vystupovala.“
