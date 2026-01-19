Narazilo do kopca a začalo horieť: Od najväčšieho leteckého nešťastia prešlo 20 rokov, pád prežil len jeden človek

Foto: TASR/František Iván

Nina Malovcová
TASR
Od najväčšej leteckej tragédie v dejinách Slovenska uplynulo 20 rokov.

Havária slovenského vojenského lietadla pri maďarskej obci Hejce, ktorá si vyžiadala 42 obetí – tri ženy a 39 mužov, bola najväčším leteckým nešťastím v dejinách samostatného Slovenska. Lietadlo AN-24 viezlo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR), ktorí sa vracali z misie KFOR v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov Martin Farkaš.

Dnes 19. januára uplynie od tejto tragédie 20 rokov. Jednotky KFOR (Kosovo Force), ktorých súčasťou boli aj slovenskí vojaci, začali s mandátom Organizácie spojených národov (OSN) v Kosove pôsobiť od 11. júna 1999. Slovenskí vojaci pôsobili v misii KFOR takmer 11 rokov – do roku 2010.

Osudný let z Prištiny do Košíc

Celkovo sa v rámci misie vystriedalo 2004 príslušníkov OS SR. Mali sa postarať o bezpečnosť a ochranu pre všetky etnické skupiny, voľnosť pohybu na hlavných zásobovacích trasách, monitorovanie a pripravenosť na humanitárnu pomoc.

Lietadlo so slovenskými príslušníkmi kontingentu KFOR, ktorí sa z misie vracali domov, odštartovalo 19. januára 2006 o 17.15 h SEČ z letiska v Prištine. Na palube sa nachádzalo 43 cestujúcich – 42 vojakov vrátane ôsmich členov posádky a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany SR. Pristáť malo v Košiciach približne o 19.40 h, ale okolo 19.30 h havarovalo pri obci Hejce na východe Maďarska, len niekoľko kilometrov od slovenskej hranice. Narazilo do kopca Borsó a začalo horieť.

Foto: TASR/František Iván

O 19.38 h informovalo Centrum riadenia vzdušných operácií o leteckej nehode. Na miesto katastrofy okamžite vyrazili maďarskí aj slovenskí záchranári. Našli jedného človeka, ktorý haváriu prežil, vojaka Martina Farkaša. O 22.15 h ho prijali na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Následky havárie a prevoz obetí

Z lietadla, ktoré po páde zachvátil požiar, zostala len časť kabíny, zadná časť trupu a obhorené rozptýlené trosky. Telesné pozostatky obetí sa nachádzali v okruhu približne 100 metrov. Všetky identifikované telá obetí previezli 21. januára na Slovensko. O deň neskôr prepravili na Leteckú základňu v Prešove aj trosky havarovaného stroja.

Foto: TASR/František Iván

V súvislosti s haváriou vláda SR vyhlásila 24-hodinový štátny smútok, ktorý sa začal zvukom sirén 23. januára 2006. Smútočná rozlúčka s najvyššími vojenskými poctami so 42 obeťami havárie sa konala 26. januára 2006 v Prešove. Zúčastnili sa na nej vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič, premiér Mikuláš Dzurinda, predseda parlamentu Pavol Hrušovský, generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer a maďarský prezident László Sólyom.

Vyznamenania, politické dôsledky a pamätníky

Vojakov, ktorí pri havárii zahynuli, vyznamenali in memoriam odznakmi vojenského veterána a medailami Za službu v mierových a pozorovateľských misiách alebo Za vernosť ozbrojeným silám. V spojitosti s haváriou podal demisiu minister obrany Juraj Liška. Jeho nástupca Martin Fedor odhalil 11. apríla 2006 na vojenskej základni v kosovskom Šajkovci pamätník obetiam leteckej katastrofy a pamätník sa nachádza aj na mieste nešťastia.

Foto: TASR/František Iván

Vtedajší minister obrany Jaroslav Naď odtajnil 29. júla 2020 vyšetrovací spis. Správu o vyšetrení leteckej nehody vojenského lietadla An-24 sprístupnili na webovej stránke ministerstva obrany.

Foto: TASR/František Iván

V pondelok 19. januára 2026 sa v Liptovskom Mikuláši a v obci Hejce na vrchu Borsó uskutočnia za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho, členov vlády a generality Ozbrojených síl SR spomienkové podujatia pri príležitosti Dňa pamiatky obetiam služby vlasti a 20. výročia leteckého nešťastia.

