Nárast kriminality v mestách je bezprecedentný: Zodpovedná je za to vláda, PS žiada okamžité riešenie

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj

Petra Sušaninová
TASR
Situácia je vážna, samosprávy nestíhajú.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) iniciuje mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj v súvislosti s rastúcou kriminalitou v mestách a obciach. Pozýva naň aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Hnutie chce, aby si z úst starostov a primátorov vypočuli dôsledky svojej nezodpovednej politiky. TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.

Situácia je neudržateľná

Vláda je podľa člena regionálneho výboru a poslanca za PS Mareka Lackoviča priamo zodpovedná za bezprecedentný nárast kriminality v našich mestách a obciach. „Každý deň počúvame zúfalé vyjadrenia primátorov a starostov, ktorí túto situáciu nedokážu riešiť v rámci vlastných kapacít. Obecné a mestské polície dnes nepokrývajú celé územie Slovenska, a navyše sú postihnuté dosahmi drastickej konsolidácie, čo celú situáciu ešte zhoršuje,“ skonštatoval.

Člen Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a poslanec Jaroslav Spišiak (PS) zároveň upozornil, že minister vnútra musí posilniť policajné kapacity. „Situácia v obciach a mestách je už neudržateľná. Štrukturálne zmeny a chaos v polícii, ktorý spôsobila táto vláda, problémy s kapacitami ešte viac prehĺbili. Zvládnutie nepriaznivej bezpečnostnej situácie nespočíva iba v počtoch, dôležitý je aj efektívny manažment,“ zdôraznil.

Hnutie chce preto na výbore predložiť uznesenie, ktorým chce vládu a ministrov poveriť, aby urýchlene posilnili kapacity bezpečnostných zložiek a pripravili komplexnú novelu trestných kódexov.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Samosprávy nemajú peniaze

Opozičná poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová rovnako apeluje na ministrov vnútra i spravodlivosti, aby okamžite urobili nápravu v súvislosti s Trestným zákonom a rokovali so samosprávami o zlepšení bezpečnostnej situácie ľudí.

„Prakticky ihneď po schválení novely dramaticky stúpla kriminalita, s ktorou sú konfrontovaní nielen predajcovia v obchodoch, ale čoraz viac aj bežní ľudia. Namiesto konkrétnych krokov však vláda samosprávam arogantne odkazuje, aby si v čase šetrenia zvyšovali počty mestských policajtov. Lenže v čase konsolidácie na posilňovanie stavov mestskej polície samosprávy nemajú peniaze, ale najmä – nikto nemôže nahradiť štát, ktorý zlyhal,“ skonštatovala.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v pondelok informovalo, že chce otvoriť diskusiu o sprísnení súčasného nastavenia Trestného zákona a možnosti postihovať páchateľov drobných krádeží, v súčasnosti riešených v priestupkovom konaní. Poukázali pritom na výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v prostredí miest a obcí.

