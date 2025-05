Napätie stúpa: Rusko dobylo štyri pohraničné dediny. Namiesto mieru chce vytvoriť nárazníkovú zónu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského disponuje spravodajskými informáciami o tom, že Rusko sa nechystá ukončiť vojnu, ale pripravuje nové ofenzívne operácie. Zelenskyj to povedal v pondelok v pravidelnom večernom príhovore, informuje TASR.

Zelenskyj tvrdí, že ruské útoky sú každú noc čoraz trúfalejšie a intenzívnejšie. Pripomenul, že Rusko len za uplynulé tri dni vypustilo proti Ukrajine viac ako 900 útočných dronov a balistických a riadených striel. „Nemá to vojenskú logiku, ale je to jasná politická voľba Ruska – voľba pokračovať vo vedení vojny,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sieti X.

Podľa jeho slov momentálne neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa Rusko vážne zaoberalo možnosťou dosiahnuť mier na Ukrajine, a preto je naň potrebné uvaliť nové sankcie, ktoré ho donútia pristúpiť na prímerie. „Naopak, existuje veľa dôkazov, že (Rusi) pripravujú nové útočné operácie. Rusko počíta s ďalšou vojnou. A to je z ich strany hrubé ignorovanie všetkých na svete, ktorí sa usilujú o mier a snažia sa o efektívnu diplomaciu,“ podotkla ukrajinská hlava štátu.

Over 900 attack drones launched against Ukraine in just three days, along with ballistic and cruise missiles. There is no military logic in this, but it is a clear political choice of Russia – the choice to keep waging war.

Recently, a meeting was held in Istanbul. Now, the… pic.twitter.com/Al8rmTYPom

