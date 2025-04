Namiesto veľkých zliav prišli zrušené objednávky. Slovákov nahneval známy predajca elektra, ten sa proti obvineniam bráni

Veľkonočné sviatočné obdobie je definitívne za nami a ako po minulé roky, tak aj teraz sa ho obchodníci snažili využiť na šikovné promo akcie. Jednu takú spustila tiež spoločnosť Planeo elektro prevádzkovaná akciovkou Fast Plus. Slováci mohli počas vyhradených dní nakúpiť tovar so zľavou až do výšky 300 eur.

Akcia trvala od 18. apríla do 21. apríla 2025 a zľavy si bolo možné uplatniť počas celej doby trvania v e-shope, respektíve počas soboty aj v kamenných predajniach. „Zľavy sa vzťahujú na jednotlivé položky. Preto platí, že čím viac nakúpite, tým viac ušetríte,“ láka v jednej z grafík na webe Planeo. V podmienkach bolo zároveň uvedené, že akciu je možné uplatniť pri zakúpení maximálne 2 kusov rovnakých výrobkov.

V praxi to teda znamenalo, že ak ste si kúpili produkt za 50 eur, ušetriť ste mohli 5 eur. Ak ste už nakúpili napríklad nad 1 000 eur, zľava mala byť 200 eur. Maximálna možná zľava na úrovni 300 eur platila pre tovar, ktorého hodnota presiahla 2 000 eur. „Akcia platí len pre tovar dostupný skladom a platí do vypredania zásob,“ dodáva elektro v podmienkach lákavej promo kampane.

Nespokojní zákazníci

Krátko po Veľkej noci sa v komentároch na sociálnych sieťach či v rôznych skupinách začali objavovať negatívne názory a skúsenosti niektorých zákazníkov. „Objednávali sme v sobotu iPhone, cez týždeň mi objednávku zrušili. Som nahnevaná, mal to byť darček,“ uviedla jedna z nespokojných zákazníčok. Viacerí ďalší ľudia sa vyjadrili, že si počas promo akcie objednali podobnú elektroniku a kým niektorým objednávky už zrušili, iní stále nevedia, či ich vôbec dostanú.

„Dnes začali rušiť objednávky z dôvodu „nedostupnosti tovaru“, pričom v ďalšej vete píšu, že sa dá objednať znova. Samozrejme, už bez zľavy,“ napísal autor jedného z príspevkov. Ako dodali ďalší, v čase objednávky im systém ukazoval, že dané produkty sú stále na sklade a je teda možné ich v rámci akcie objednať.

Ako sme sa dozvedeli, niektorí zákazníci sa už v tejto veci obrátili na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). „SOI od začiatku roka 2025 prijala celkom 14 spotrebiteľských podnetov týkajúcich sa obchodníka Fast Plus a. s., ktorý prevádzkuje Planeo Elektro,“ potvrdili pre interez zástupcovia inšpekcie s tým, že z týchto štrnástich podnetov sa zatiaľ predmetnej veľkonočnej akcie týkajú dva z nich.

V tejto veci teda má ísť o podozrenie porušenia zákazu používania nekalých obchodných praktík obchodníka – nedostupnosť na webovom rozhraní obchodníka ponúkaných tovarov v akciovej cene a následná možnosť nákupu tovaru za vyššiu cenu. Ako SOI dodala, podnety boli zaradené do plánu kontrol.

Planeo sa bráni

Predajcu Planeo elektro mrzí, že niektorí zákazníci mali s akciou negatívne skúsenosti. Ako však pre interez uviedli, zrušené mali byť iba tie objednávky, ktoré neboli vytvorené v súlade so štatútom promo akcie.

„Konkrétne išlo o nákupy viacerých kusov rovnakého produktu (štatút umožňuje kúpu max 2 ks), alebo o nákupy tovaru, ktorý bol dostupný len na objednávku (štatút umožňuje akciu uplatniť len na tovar skladom alebo do vypredania zásob). Práve tieto podmienky boli vopred, transparentne a počas celej platnosti akcie uvedené v štatúte akcie a dostupné na našej webovej stránke a týkali sa všetkých značiek,“ tvrdí Planeo.

Obchodník ale zároveň pripustil, že počas akcie došlo k internej chybe. „V súvislosti s touto akciou nastala na našej strane technická chyba, ktorá umožnila, aby sa niektoré takéto objednávky napriek týmto obmedzeniam vytvorili. Túto chybu sme bezodkladne identifikovali a prijali sme interné opatrenia, aby k podobným situáciám v budúcnosti nedochádzalo,“ dodali v stanovisku pre náš portál zástupcovia elektra s tým, že sa dotknutým zákazníkom ospravedlňujú.