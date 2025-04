Na slovenský trh mieri nová značka, priniesť ju chce známa sieť CCC. V týchto mestách už hľadá prvých zamestnancov

Rok 2025 je zatiaľ v maloobchode veľmi zaujímavý. Vstup na slovenský trh avizovali viaceré známe spoločnosti ako napríklad sieť drogérií Muller, diskont Biedronka či módny gigant Victoria’s Secret. Dnes už vieme, že u posledných dvoch spomínaných obchodníkov už Slováci nakupujú, pričom ambíciu rozšíriť sa prezentuje aj poľský reťazec CCC.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Predajca obuvi, oblečenia a doplnkov na Slovensku prevádzkuje takmer 50 predajní pod značkou CCC, no stojí tiež za reťazcami HalfPrice a Modivo. Ako vyplýva z pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, svoje tuzemské portfólio sa chystá ešte viac rozširovať. Konkrétne by malo ísť o značku WorldBox, ktorá sa taktiež zameriava na predaj oblečenia a obuvi. Zákazníci tu nájdu známe značky ako Reebok, Adidas, Beverly Hills Polo Club, Mexx, Puma, Champion či Vans.

O bližšie informácie k expanzii sme požiadali aj kompetentných, no na naše otázky zatiaľ neodpovedali. Z dostupných pracovných ponúk ale vyplýva, že nová značka by u nás mohla spočiatku otvoriť minimálne tri predajne. Konkrétne pôjde o Bratislavu a nákupné centrum Bory Mall, Liptovský Mikuláš a Michalovce.

Spoločnosť už v týchto mestách hľadá vedenie jednotlivých predajní. V hlavnom meste si vedúci predajne môže zarobiť aj 1 600 eur mesačne, na Liptove a Zemplíne sa jeho plat bude pohybovať na úrovni 1 400 eur mesačne. Úspešný uchádzač by mal disponovať skúsenosťami z maloobchodu a s vedením tímu, nakoľko bude danú prevádzku riadiť, kontrolovať, naberať nových zamestnancov a motivovať ich.

Termín nástupu je zatiaľ dohodou a teda nie je jasné, kedy by sa nová značka mohla dočkať otvárania spomínaných predajní. Nevieme ani to, či na prvé tri obchody bude nadväzovať doplnením ďalších lokalít. Dá sa však predpokladať, že po úspechu CCC a rozširujúcemu sa HalfPrice by sa s obchodným modelom spoločnosti mohlo dariť aj WorldBoxu.

Z rumunských kaviarní zatiaľ nič nebude

Mnohí Slováci boli nadšení, keď v novembri 2023 obletela médiá správa o tom, že trh s kaviarňami dostane zaujímavú a cenovo dostupnú konkurenciu. Malo ísť o rumunský reťazec 5 to go, ktorý sa pýši tým, že je najrozšírenejším kaviarenským reťazcom vo východnej Európe. Ambiciózne plány mal aj na Slovensku.

Ako sme vás však nedávno informovali, paradoxom je to, že po avizovanej expanzii prišlo k zatváraniu pobočiek. Stalo sa tak konkrétne u našich južných susedov, ktorí ešte vlani patrili v expanzných plánoch spoločnosti medzi kľúčové krajiny. Podľa verejne dostupných informácií sú zatvorené kaviarne v Budapešti, ako aj v meste Níreďháza.

My sme spoločnosť v uplynulých mesiacoch viackrát kontaktovali, no neúspešne. Dôvodom mohol byť fakt, že v jej vnútorných štruktúrach prebiehali výrazné zmeny a ako informoval World Coffee Portal, v decembri 2024 sa oficiálne potvrdila zmena majiteľských pomerov. Väčšinový podiel (60 % pozn. red.) predali pôvodní majitelia firme INVENIO Partners a poskytovateľovi rastového kapitálu Accession Capital Partners (ACP).

Podľa prvotných informácií chceli zástupcovia 5 to go otvárať prvú kaviareň už začiatkom roka 2024. Tento termín im nevyšiel a napokon sa posunul na tretí až štvrtý kvartál toho istého roka. Plány počítali s otvorením kaviarne v hlavnom meste a s následným rozšírením po celom Slovensku. Rumuni u nás chceli v priebehu štyroch rokov rozšíriť svoju sieť na 100 coffeeshopov a konkurovať aj najväčšiemu hráčovi ako je Starbucks.