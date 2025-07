Namiesto pomoci výsmech a hrozby: Pacientka sa pokúsila siahnuť si na život, záchranári jej hovorili, ako sa má zabiť lepšie

Devätnásťročná dievčina si prešla najtemnejším obdobím života, chcela si siahnuť na život. Namiesto starostlivého prístupu sa však počas prevozu do psychiatrickej nemocnice stretla s cynizmom, výsmechom a dokonca s vyhrážkami. Dvaja členovia posádky sanitky sa k nej správali tak, že ich zamestnávateľ už o niekoľko hodín prepustil.

Na tento prípad upozornil portál Novinky, ktorý zároveň zverejnil aj výpovede pacientky a video z incidentu. Záchranná služba Asociácia samaritánov potvrdila, že vodiča a záchranára okamžite prepustila. Podľa jej hovorkyne Petry Homolovej momentálne riešia aj právne dôsledky a odškodnenie rodiny.

Namiesto súcitu výsmech a zastrašovanie

Mladú ženu viezli zo zariadenia v Brandýse nad Labem do psychiatrickej nemocnice v Kosmonosoch. Namiesto profesionálneho prístupu sa však stretla s ponižovaním. „Celú cestu ma šikanovali. Smiali sa mi a hovorili, ako sa mám nabudúce zabiť tak, aby mi to vyšlo,“ povedala pre portál.

Počas prevozu hrala v sanitke nahlas hudba českého rapera Řezníka. Na zázname je počuť aj výhražné slová: „My ťa zviažeme a spacifikujeme. A vypni si ten telefón, laskavo.“ Podľa videa, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, sanitka jazdila extrémne rýchlo a nebezpečne prechádzala zákrutami. V nemocnici jej jeden zo záchranárov údajne dokonca pohrozil fyzickým útokom.

Dievčina sa triasla a plakala

„Bolo to pre mňa neuveriteľne stresujúce. Triasla som sa, plakala. Sama som to nezvládla, riešila to moja mama,“ priznala. Záchranná služba sa od správania mužov dištancovala. „Ľudsky s tým nesúznieme, veľmi nás to poškodilo,“ vyhlásila Petra Homolová.

Nejde o prvý vážny prešľap. Pred niekoľkými týždňami Asociácia samaritánov prepustila vodiča, ktorý prešiel železničné priecestie v Kolíne na červenú a kľučkoval medzi spúšťajúcimi sa závorami. Tento prípad však nie je len o dopravnom priestupku, ale o totálnom zlyhaní empatie a ľudskosti. Pacientka, ktorá potrebovala pomoc, namiesto nej zažila ďalšiu traumu. Dnes dúfa, že sa už nič podobné nebude opakovať – a že spravodlivosť sa v tomto prípade naozaj dočká slova.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.