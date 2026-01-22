Nákupný vozík odomknete aj bez mince či žetónu: Žena ukázala geniálny trik s predmetom, ktorý nosí vo vrecku každý

Určite sa vám už stalo, že ste prišli do supermarketu, otvorili peňaženku a zistili, že nemáte žiadne drobné. Alebo horšie – drobné ste mali, ale žiadnu z mincí, ktorá by pasovala do nákupného vozíka. Mnohí to riešia tým, že so sebou nosia krúžok, ktorý tam pasuje rovnako, no ako sa ukázalo, vôbec nie je potrebný.
Predtým, než začnete veľký nákup, musíte väčšinou z vrecka vyloviť drobné, aby ste si mohli vziať veľký košík. Môže sa vám však stať, že ich nemáte a potom si musíte ísť peniaze rozmeniť alebo poprosiť okoloidúcich, či vám nepomôžu. Niekedy sa dokonca nájdu aj dobré duše, ktoré vám prenechajú svoj vozík, no nie je to niečo, na čo by ste sa mali spoliehať. Našťastie, žena menom Sophie ukázala trik, vďaka ktorému už drobné nebudete potrebovať.
Vo vrecku to má každý
Používateľka, vystupujúca ako @lookinsidemygarden, ktorá má na Instagrame 300 000 sledovateľov, vo svojom príspevku uviedla: „Nemôžem uveriť, že to fungovalo. Stáva sa aj vám, že prídete do supermarketu a zabudnete si mincu? Alebo vám, podobne ako mne, niekedy nefunguje váš špeciálny žetón na kľúčenke?“
Sophie sa následne rozhodla demonštrovať, ako vozík odomknúť aj bez žetónu či mince a to vďaka predmetu, ktorý vo vrecku nosí každý.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V krátkom videu je vidieť, ako Sophie používa bežný kľúč na odomknutie vozíka v Lidli. V klipe sa tiež objavil nápis: „Žiadna minca do vozíka, žiadny problém…“ Ak by ste však čakali, že ho dnu strčí oblou stranou, ktorá pripomína mincu, mýlili by ste sa. Sophie totiž strčila kľúč do otvoru vozíka rovnako ako by ste to spravili so zámkom na dverách.
„Tak som si povedala, že skúsim šťastie a BUM, sme tam. Teraz môžem naplniť vozík 26 000 pochúťkami na ďalší týždeň prázdninového vyjedania!“ povedala radostne vo videu po tom, ako sa jej úspešne podarilo odopnúť vozík.
Ľudia samozrejme tento trik ocenili. Jeden z komentujúcich napísal: „Geniálny nápad,“ zatiaľ čo ďalší dodal: „Panebože, toto je geniálne!“ Ukázalo sa pritom, že to funguje aj naopak, keďže niekto iný zas poradil: „Použite kľúč tou druhou (okrúhlou) stranou, mechanizmus si bude myslieť, že je to minca. Robím to tak už roky.“
Nahlásiť chybu v článku