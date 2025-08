Najradšej by som ich celé zrušila. Herečka Anička Jakab Rakovská prehovorila o tom, prečo ignoruje sociálne siete

V dobe, keď sa súkromie mení na obsah a život na obrazovke je častejší než ten skutočný, prichádza herečka Anna Jakab Rakovská s postojom, ktorý pôsobí ako závan čerstvého vzduchu. Hviezda filmu Duchoň či šou Let’s Dance ukazuje, že aj bez neustáleho prezentovania sa na sociálnych sieťach môže byť človek v centre pozornosti.

Ako prezradila denníku Nový Čas, sociálne siete považuje za nutné zlo, ktoré je súčasťou jej profesie, no určite nie srdcu blízke. Profil si udržiava len preto, že si to vyžaduje jej práca. Ak by to záležalo iba od nej, neváhala by ich zo svojho života úplne vymazať. Online svet ju neláka, nevenuje mu takmer žiadny čas a radšej sa sústredí na to, čo je pre ňu naozaj dôležité – rodina, herectvo a realita mimo displejov.

Najradšej by ich celé zrušila

Herečka sa netají tým, že sociálne siete jednoducho nemusí. „Najradšej by som ich celé zrušila!“ povedala na rovinu.

Na Instagrame síce profil má, no v podstate ho len udržiava pri živote. „Mám ho len preto, že je to súčasť mojej práce. Keby nebola, dávno by som ho zmazala,“ priznala otvorene.

Offline je jej normálny život