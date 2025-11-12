Najprv mu udelil slovo, potom mu vynadal, že skáče do reči: Internetom sa šíri bizarné video s Machalom

Lukáš Machala, pravá ruka ministerky Šimkovičovej a jeden z najviditeľnejších úradníkov vlády, ktorý sa preslávil napríklad svojimi výrokmi o plochej Zemi či prevozom busty Cecílie Gonzagy, je opäť stredobodom pozornosti. Internetom sa šíri video z mimoriadneho rokovania Rady STVR, na ktorom sa pochytil s členom Igorom Gallom.
Machalovi na videu najprv zazvoní mobil so zvonením fujary a následne navrhne hlasovať o tom, aby sa rokovalo neverejne. S tým nesúhlasí Igor Gallo, ktorý si vypýta slovo, Machala mu ho dá, no po krátkej chvíli ho preruší, nech mu neskáče do reči.
Gallo namietal, že na rokovanie o spravodajstve nedostali členovia rady žiadne materiály na preštudovanie, píše Denník N. „Nie sme na porade ministerstva kultúry, tak rešpektujte, že na rozdiel od vás som bol zvolený parlamentom a nie vybraný vašimi podriadenými a vymenovaný vašou nadriadenou,“ ohradil sa Gallo. „Keď si tu potrebujete robiť politickú propagandu, tak choďte kandidovať vo voľbách,“ odpovedal mu Machala.
