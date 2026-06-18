Najdrahší hráči MS 2026: 200 miliónov eur za kus a postrach menom Haaland

No kým sa to rozhodne na trávniku, Transfermarkt už rozhodol vo svojich tabuľkách: Yamal, Haaland a Mbappé sú spoločne najdrahšou trojicou v histórii turnaja. Každý z nich má hodnotu 200 miliónov eur.
Keď Transfermarkt zverejnil pred štartom MS 2026 trhové hodnoty hráčov, vyšlo najavo niečo, čo fanúšikovia tušili, no čísla to potvrdili drsnejšie než kedykoľvek predtým. Priepasť medzi elitou a zvyškom sveta na majstrovstvách sveta vo futbale 2026 je obrovská. Celková hodnota všetkých 48 kádrov dosahuje 17,57 miliardy eur.
Yamal, Haaland, Mbappé: trojica po 200 miliónov
Na vrchole rebríčka sa usadili hneď traja hráči so zhodnou trhovou hodnotou 200 miliónov eur. Lamine Yamal zo Španielska, Erling Haaland z Nórska a Kylian Mbappé z Francúzska. Každý z nich stojí viac, než celý káder napríklad Jordánska alebo Iránu. Nie je to len číselná zaujímavosť. Je to obraz futbalu roku 2026. Lamine Yamal mal pritom v čase štartu šampionátu len 18 rokov. Barcelonský krídelník vstúpil do tohtoročnej sezóny s 18 gólmi a 25 asistenciami v 55 zápasoch a už pred prvým výkopom patril medzi hlavné tváre celého turnaja.
Nórsko ťahá dopredu Erling Haaland, útočník Manchestru City, ktorého individuálna hodnota sama o sebe dvíha celkovú hodnotu nórskeho kádra na úroveň, akú by od krajiny mimo tradičných futbalových veľmocí čakal len málokto. Nórsko vďaka nemu patrí medzi najhodnotnejšie kádre turnaja a podľa aktuálnych údajov Transfermarktu má jeho mužstvo hodnotu približne 590 miliónov eur.
Francúzsko má najdrahší káder, Španielsko je favorit
Pokiaľ ide o celkové hodnoty tímov, Francúzsko prišlo na šampionát s kádrom oceneným na 1,53 miliardy eur. Tesne za ním nasledujú Anglicko (1,31 miliardy) a Španielsko (1,26 miliardy). Štyri tímy celkovo prekonali hranicu miliardy eur, do tohto exkluzívneho klubu patrí aj Portugalsko (okolo 1,02 miliardy) a v tesnom závese je Nemecko (998 miliónov).
História pritom ukazuje, že trhová hodnota neurčuje šampióna. Argentína vyhrala MS 2022 s kádrom, ktorý zďaleka nepatril medzi najdrahšie, a vo finále zdolala hodnotovo výrazne silnejšie Francúzsko. Peniaze kupujú hĺbku kádra, nie trofej.
Čo to znamená pre hráčov a stávkarov
Sledovanie MS 2026 cez prizmu trhových hodnôt ponúka zaujímavý pohľad na to, kde leží sila jednotlivých tímov. Španielsko, Francúzsko a Anglicko sú na papieri dominantné, ale Nórsko s Haalandom vie nepríjemne prekvapiť kohokoľvek. Turnaj sa hrá od 11. júna do 19. júla v USA, Mexiku a Kanade, v novom formáte so 48 tímami a 104 zápasmi. Šampionát tejto veľkosti nestačí sledovať len cez výsledky. Čísla za hráčmi rozprávajú príbeh samé za seba.
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