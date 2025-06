Náhle zomrel svetoznámy herec: Fanúšikovia sú v šoku, len o pár dní sa mal zúčastniť očakávanej akcie

Vo veku 79 rokov zomrel americký herec Richard Hurst. Preslávil sa najmä svojou hereckou rolou v seriáli The Dukes of Hazzard.

Informuje o tom portál TMZ, pre ktorý sa vyjadrila aj Hurstova prvá manželka. Tá tvrdí, že herec zomrel náhle vo štvrtok v Los Angeles, v Kalifornii. V súčasnosti nie je známa príčina smrti.

Hurstov odchod fanúšikov poriadne zarazil, keďže už vo štvrtok (3. júla) sa mal zúčastniť akcie v múzeu Cooter’s Place v Pigeon Forge, v Tennessee. Múzeum v deň jeho smrti oznámilo, že sa herec akcie nezúčastní kvôli nečakaným okolnostiam a akcia bude preložená.

Fanúšikovia ho mohli poznať najmä zo seriálu The Dukes of Hazzard, kde si zahral postavu šerifa Cletusa Hogga, no zahral si aj v populárnom seriáli M*A*S*H či westerne Gunsmoke.