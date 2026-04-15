Nafty je dosť, obmedzenia však zatiaľ ostávajú: Fico pripúšťa možné uvoľnenie pravidiel

Pohonných látok na Slovensku je dostatok, rafinéria Slovnaft nabieha na plný výkon. Vláda naďalej ponechá obmedzenie, pokiaľ ide o objem nafty, ktorý sa môže natankovať do vozidla.
Uvažuje sa však o zvýšení limitov aj z hľadiska objemu, aj z hľadiska sumy. Pokiaľ ide o ropovod Družba, vládny kabinet vyvíja aktivity na komunikáciu s novozvolenou politickou reprezentáciou Maďarska.
Platí naďalej, že Slovnaft nevyváža žiadnu naftu na územie Ukrajiny. Uviedol to počas stredajšieho rokovania vlády premiér Robert Fico (Smer-SD).
Správu budeme aktualizovať.
