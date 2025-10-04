Nádej na mier? Hamas zmenil postoj, súhlasí s časťou amerického mierového plánu. Trump hovorí o prelomovom momente

Izraelsko-palestínsky konflikt
Mierový plán Donalda Trumpa získava podporu.

Palestínske hnutie Hamas v sobotu oznámilo, že je pripravené začať rozhovory o vyriešení všetkých sporných otázok v rámci mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy.

Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP. „Sme pripravení okamžite začať rokovania s cieľom uzavrieť všetky otázky,“ povedal vysokopostavený predstaviteľ Hamasu pod podmienkou anonymity.

Časti Trumpovho plánu Hamas akceptoval

Militantné hnutie v piatok uviedlo, že akceptuje časti Trumpovho plánu vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov, pričom o niektorých ďalších bodoch sú však podľa neho ešte potrebné ďalšie rokovania. Podľa popredného predstaviteľa Hamasu plánuje Egypt zorganizovať konferenciu palestínskych frakcií, na ktorej sa má rokovať o povojnovom usporiadaní Pásma Gazy.

Káhira podľa jeho slov pripravuje „vnútropalestínsky dialóg o palestínskej jednote a budúcnosti Gazy, vrátane správy Pásma Gazy“.

Svetoví lídri vítajú ochotu Hamasu

Viacerí svetoví lídri a sprostredkovatelia v konflikte privítali piatkové vyhlásenie Hamasu ako pozitívny vývoj a možný prelom v úsilí o ukončenie vojny, ktorá trvá takmer dva roky. Medzi nimi sú predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, generálny tajomník OSN António Guterres, britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz.

Izraelské Fórum rodín rukojemníkov v sobotu vyzvalo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby začal rokovania o implementácii Trumpovho plánu.

Trump predstavil 20-bodový mierový plán

Americký prezident v pondelok predstavil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov – živých aj mŕtvych. Netanjahu s plánom súhlasil. Trump zároveň dal Hamasu ultimátum, že s dohodou musí súhlasiť do pondelka 01.00 h miestneho času (pondelková polnoc SELČ), inak sa proti nemu rozpúta „skutočné peklo“ v podobe ďalších útokov.

Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorú by viedol Trump. Jej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.

Správa Gazy po vojne

Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.

