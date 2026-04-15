Na zmrazení platov nie je v koalícii dohoda: Minister Tomáš na tom trvá, partneri váhajú

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Hlas chce peniaze radšej poslať ľuďom v núdzi.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) bude trvať na zmrazení paušálnych náhrad ministrov a bude presadzovať, aby vláda zaradila a schválila uznesenie k tejto otázke. Návrh podľa neho podporila aj Slovenská národná strana (SNS).

Informoval o tom v stredu pred rokovaním vlády. Strana Hlas-SD podľa neho trvá na dodržaní dohody koaličných partnerov, ktorá sa týka zmrazenia týchto náhrad. „Myslím si, že je jasné a dohľadateľné, že takáto dohoda bola, keďže ju potvrdil aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD),“ povedal Tomáš.

Podpora SNS a pripravený návrh

Podporu tomuto kroku deklarovala aj SNS. Jej predseda Andrej Danko už skôr uviedol, že SNS súhlasí so zmrazením paušálnych náhrad ministrov. Hlas-SD má podľa Tomáša pripravený návrh uznesenia už dva týždne, zatiaľ však nebol zaradený na rokovanie vlády.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Táto otázka bola prerokovávaná na koaličnej rade, ale zostala otvorená. My, samozrejme, budeme trvať na tom, aby takéto uznesenie bolo zaradené na vládu a aby bolo schválené,“ zdôraznil minister práce. Zároveň avizoval, že ak vláda uznesenie neprijme, ministri za Hlas-SD plánujú zvýšené paušálne náhrady vrátane spätného doplatku od januára tohto roka darovať na pomoc ľuďom v núdzi. „Pravdepodobne vytvoríme sociálny fond, z ktorého budeme tieto peniaze poskytovať odkázaným osobám,“ priblížil Tomáš.

Kaliňák kroku nerozumie

Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) priznal, že celkom nerozumie aktivite kolegov, zastupujúcich stranu Hlas-SD. Mieni, že dohoda o tom, že úpravou platov sa dosiahlo to, o čom bola dohoda, že príjmy ministrov nebudú stúpať. „Zdá sa mi, že nepochopili, že sa nešlo cestou zmrazenia paušálnych náhrad, ale znížením platov prostredníctvom zvýšenia daňového zaťaženia,“ upozornil vicepremiér.

Opäť otvárajú tému 2. piliera: Rezort práce chystá novinky, dôchodcovia by stáli pred vážnou dilemou

