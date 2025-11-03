Na zmeny máte posledné dni: Tisíce Slovákov si musia upraviť platby. Sociálna poisťovňa radí, ako sa vyhnúť pokutám

Ilustračné foto: TASR, Pexels

Nina Malovcová
SITA
SZČO musia do 10. novembra upraviť trvalé príkazy na platbu poistného.

Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí si za rok 2024 podali daňové priznanie s odkladom do 30. júna 2025, musia najneskôr do 10. novembra 2025 upraviť svoje trvalé príkazy na platbu poistného a uhradiť ho podľa novej výšky, ktorú im Sociálna poisťovňa (SP) nedávno oznámila.

Pre SITA to uviedol hovorca SP Martin Kontúr. Sociálna poisťovňa v októbri informovala takmer 77 000 SZČO o zmene ich povinného sociálneho poistenia platnom od 1. októbra 2025. Toto oznámenie zahŕňalo údaje o vymeriavacom základe a novej výške poistného, ktoré budú platiť SZČO v nasledujúcich mesiacoch. Informácie vychádzajú zo spracovaných údajov Finančnej správy SR a boli postúpené dotknutým osobám písomne.

Poistenci si musia skontrolovať platby aj symboly v banke

SZČO, na ktoré sa táto zmena vzťahuje, sú vyzvaní, aby si skontrolovali a upravili výšku prijatých platieb v trvalých príkazoch v banke, ako aj nastavenie variabilných a špecifických symbolov platby. Včasné a správne nastavenie zabráni vzniku nedoplatku a možnému uloženému penále za omeškanie.

Foto: Pexels

Vymeriavací základ sa zmenil pre takmer 57 000 SZČO, ktoré využili odložené daňové priznanie. Povinnosť platiť sociálne poistenie od 1. októbra 2025 vznikla približne 15 900 osobám, pričom takmer 3 700 SZČO ju k 30. septembru 2025 stratilo. O týchto zmenách boli tieto osoby informované písomne počas októbra 2025.

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje význam načasovanej úpravy platobných príkazov, aby sa predišlo finančným komplikáciám v súvislosti so sociálnym poistením SZČO za rok 2025.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bizarný prípad u našich susedov: Len 12-ročná dcéra lekárky mala navŕtať pacientovi dieru do lebky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac