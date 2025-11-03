Na zmeny máte posledné dni: Tisíce Slovákov si musia upraviť platby. Sociálna poisťovňa radí, ako sa vyhnúť pokutám

Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí si za rok 2024 podali daňové priznanie s odkladom do 30. júna 2025, musia najneskôr do 10. novembra 2025 upraviť svoje trvalé príkazy na platbu poistného a uhradiť ho podľa novej výšky, ktorú im Sociálna poisťovňa (SP) nedávno oznámila.
Pre SITA to uviedol hovorca SP Martin Kontúr. Sociálna poisťovňa v októbri informovala takmer 77 000 SZČO o zmene ich povinného sociálneho poistenia platnom od 1. októbra 2025. Toto oznámenie zahŕňalo údaje o vymeriavacom základe a novej výške poistného, ktoré budú platiť SZČO v nasledujúcich mesiacoch. Informácie vychádzajú zo spracovaných údajov Finančnej správy SR a boli postúpené dotknutým osobám písomne.
Poistenci si musia skontrolovať platby aj symboly v banke
SZČO, na ktoré sa táto zmena vzťahuje, sú vyzvaní, aby si skontrolovali a upravili výšku prijatých platieb v trvalých príkazoch v banke, ako aj nastavenie variabilných a špecifických symbolov platby. Včasné a správne nastavenie zabráni vzniku nedoplatku a možnému uloženému penále za omeškanie.
Vymeriavací základ sa zmenil pre takmer 57 000 SZČO, ktoré využili odložené daňové priznanie. Povinnosť platiť sociálne poistenie od 1. októbra 2025 vznikla približne 15 900 osobám, pričom takmer 3 700 SZČO ju k 30. septembru 2025 stratilo. O týchto zmenách boli tieto osoby informované písomne počas októbra 2025.
Sociálna poisťovňa zdôrazňuje význam načasovanej úpravy platobných príkazov, aby sa predišlo finančným komplikáciám v súvislosti so sociálnym poistením SZČO za rok 2025.
