Bizarný prípad u našich susedov: Len 12-ročná dcéra lekárky mala navŕtať pacientovi dieru do lebky počas operácie

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Dcéra lekárky bola vraj fascinovaná medicínou, matka jej teda umožnila vstúpiť do operačnej sály.

Rakúskom otriasol bizarný prípad, ktorý sa dostal až pred súd. Podľa obžaloby mala počas operácie mozgu navŕtať pacientovi dieru do lebky dvanásťročná dcéra jednej z lekárok. Obaja obžalovaní lekári však tvrdia, že dieťa sa operácie aktívne nezúčastnilo a cítia sa nevinní.

Incident sa mal odohrať v januári 2024, keď do nemocnice LKH Graz priviezli 33-ročného muža so závažným poranením hlavy po úraze, ktorý sa mu stal v lese. Operáciu vykonával lekár pod vedením skúsenej neurochirurgičky, ktorá si do operačnej sály priniesla aj svoju dcéru. Podľa prokuratúry jej kolega neskôr odovzdal chirurgický vrták a dievča ním malo vyvŕtať otvor pre sondu. Informoval denník Kurier.

Dcéra vraj dostala aj oblečenie zdravotníckeho personálu

Podľa výpovedí bola dievčina fascinovaná medicínou a prosila matku, aby sa mohla na zákrok aspoň pozrieť. Matka jej to umožnila, dokonca jej dali oblečenie zdravotníckeho personálu. Počas operácie sa však lekárka údajne vzdialila od stola, aby si vybavila telefonát, a kontrolu nad zákrokom prevzal jej mladší kolega. Práve v tom momente malo dievča dostať do rúk vrták.

Mladší lekár pred súdom priznal, že dievča sa spýtalo, či môže pomôcť. Ponuku vraj neodmietol. Tvrdil, že dievčina položila ruku na jeho ruku, no celý čas mal kontrolu nad vrtákom. Svedkovia z nemocnice však tvrdia, že počas zákroku videli štyri ruky na nástroji – dve patrili lekárovi, dve dievčaťu. Anestéziologička, ktorá bola prítomná, potvrdila, že dieťa sa na zákroku skutočne podieľalo.

Incident ich pripravil o prácu a možno aj o slobodu

Obaja lekári prišli o prácu a čelia obvineniu z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Hrozí im za to až rok väzenia alebo peňažný trest.

Samotné dievča podľa denníka The Times odmietlo vypovedať a pacient sa na pojednávanie nemohol dostaviť pre chorobu. Proces bol odročený na 10. decembra. Univerzitná nemocnica v Grazi ani rakúske ministerstvo spravodlivosti zatiaľ na žiadosť médií o vyjadrenie nereagovali.

Riaditeľ oddelenia neurochirurgie Stefan Wolfsberger označil podľa portálu People incident za medzinárodnú hanbu.

