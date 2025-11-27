Na ukrajinskom fronte zahynul mladý Čech: Šiel tam bojovať, domov sa už nevrátil. Jeho mama sa to dozvedela po mesiacoch

Sociálne siete Strednej umeleckopriemyselnej školy v Uherskom Hradišti v týchto dňoch zaplavila mimoriadne smutná správa. V bojoch na Ukrajine zahynul jeden z jej bývalých študentov, talentovaný absolvent kamenosochárskeho odboru Jiří Kotrla.
Škola zverejnila krátke oznámenie na sociálnej sieti, v ktorom informovala o tragickej udalosti. Podľa jeho známych zahynul už v auguste, no jeho mama sa o tom dozvedela až teraz. Informoval o tom Slovácky Denník.
„Minulý týždeň nás zasiahla smutná správa. Vo vojne na ukrajinskom fronte pri Izjume zahynul náš bývalý študent kamenosochárskeho odboru, Jirka Kotrla. Mal 27 rokov. Česť jeho pamiatke,“ uvádza sa na stránke školy.
Talentovaný študent
O zosnulom mladíkovi prehovorili aj jeho pedagógovia, ktorí si na neho spomínajú s úctou a obdivom. Triedna učiteľka Karla Stránská v rozhovore pre Slovácky Deník zdôraznila, že Jirka vynikal najmä svojím umeleckým citom a pracovitosťou.
„Jirka bol výtvarne talentovaný študent kamenosochárskeho odboru, bol tichý, so zmyslom pre detail. V jeho práci sa odrážala precíznosť a trpezlivosť. Na výtvarných zadaniach dokázal pracovať celé hodiny,“ uviedla.
