Na tieto vianočné darčeky radšej zabudnite: Môžu pôsobiť ako urážka, no ľudia ich napriek tomu stále kupujú

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Niektoré darčeky síce myslíme dobre, no môžu pôsobiť ako skrytá kritika.

Darčeky, ktoré majú niekomu pomôcť zlepšiť sa, môžu počas sviatkov vyvolať oveľa citlivejšie reakcie, než by si darca uvedomoval.

Nový výskum pritom naznačuje, že motivujúce prekvapenia môžu byť ľahko interpretované ako kritika. Podľa magazínu Daily Mail výskumníci z Floridskej medzinárodnej univerzity sledovali, ako ľudia reagujú na sebazlepšovacie darčeky v porovnaní s ich bežnými, neutrálne ladenými alternatívami. Ukázalo sa, že aj dar vybraný s dobrým úmyslom môže obdarovaného skôr zraniť než potešiť.

Foto: Pexels

Keď darček naznačí, že nie ste dosť dobrí

Účastníci štúdie testovali darčeky ako čaj na chudnutie či kalendáre zamerané na rozvoj zručností. Vo všetkých prípadoch boli sebazlepšovacie darčeky hodnotené menej pozitívne, čo sa odrazilo aj na ochote obdarovaných o nich hovoriť či písať priaznivé recenzie.

Foto: Pexels

„Darčeky majú signalizovať lásku a štedrosť,“ uviedla Dr. Linnéa Chapman. Chapman upozorňuje, že darčeky zamerané na „zlepšenie“ môžu v obdarovanom vyvolať pocit, že ho niekto hodnotí a naznačuje mu, že nie je prijímaný taký, aký je. To môže narušiť sebahodnotu a pokaziť aj inak príjemnú sviatočnú atmosféru.

Marketing, ktorý môže narobiť viac škody než úžitku

