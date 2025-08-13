Na šoubiznis nebola pripravená a utrpela jej psychika. Nela Pocisková úprimne priznala, že to nebolo vždy ružové

Slovenská herečka a speváčka Nela Pocisková patrí medzi známe tváre domáceho šoubiznisu. Dnes žije spokojný rodinný život, no na ceste k nemu prešla náročným obdobím, keď sa musela vyrovnať s pracovným vyčerpaním aj psychickými ťažkosťami.
V relácii To Be Honest sa otvorene podelila o svoju cestu od rýchleho štartu kariéry cez búrlivé vzťahy až po materstvo, ktoré jej úplne zmenilo pohľad na svet. Hovorila o tom, ako sa z mladého dievčaťa bez skúseností stala žena, ktorá dnes stojí pevne na vlastných nohách.
Prvé lásky a začiatky v šoubiznise
„Na šoubiznis som rozhodne pripravená nebola. Vhupla som do toho vo veľmi citlivom veku. Nemala som vlastný názor, nestála som nohami na zemi. Nemala som sa o čo oprieť. Potom prišiel Jano, ktorý ma vzal pod ochranné krídla. Potom som sa tým nechala pohltiť. Ale v tom čase som tak trochu stratila aj svoju hlavu. Bola som veľmi ovplyvniteľná,“ spomína na začiatky svojej kariéry a zároveň aj na vzťah so známym choreografom a režisérom Jánom Ďurovčíkom.
„Dnes mám na to iný názor. Dnes vnímam, aký je to obrovský rozdiel – človek vo veku 15 – 20 a vo veku 34. Úplne inak vidím svet, mám iné názory. Aj teraz mám staršieho partnera, vtedy som tiež bola inde a vždy som inklinovala k starším mužom,“ priznáva Nela a dodáva, že reakcie okolia, najmä rodičov, neboli zo začiatku pozitívne:
„Na začiatku s tým vôbec neboli v pohode. Boli veľmi proti. Moji rodičia boli vďační, že je tu človek, ktorý tomu rozumie. Na druhej strane viem, že to veľmi riešili. S odstupom času ani neviem, čo to z mojej strany bolo. Asi taký veľký obdiv k niekomu.“
